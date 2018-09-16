В Первомайском сквере собрались казаки с шашками
В Первомайском сквере начался фестиваль казачьей культуры. Участников и зрителей ждут показательные выступления и полевая кухня.
«День новосибирского казачества» проводится при участии местных казачьих организаций и новосибирского областного правительства. К 11 утра в Первомайском сквере уже собрались несколько десятков людей в военной форме. Часть была вооружена шашками.
Организаторы не стали сооружать сцену, её роль выполняют несколько поставленных в ряд микрофонов. Чуть вдалеке, в аллее, ведущей вглубь парка, установлена полевая кухня. А в зеленой зоне за деревьями — большая палатка.
В программе мероприятия сегодня: праздничный концерт казачьих коллективов, мастер-классы по воинской культуре и казачьим традициям, казачьи игры и забавы. Гости и участники смогут попробовать блюда, приготовленные в полевой кухне.
Фестиваль продлится сегодня до 14:00.
Одной из составных частей сегодняшнего праздника станут спортивные состязания. А вчера в Новосибирске на Михайловской набережной прошёл всероссийский забег «Кросс нации».
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Стас Соколов
Фото автора