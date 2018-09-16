Сибирячка заявила в полицию о пропаже машины: полиция поймала угонщика — им оказался друг девушки

Угонщика задержали неподалёку

Обращение в полицию об угоне поступило в 4 часа утра. Владелица автомобиля «Хонда Интегра», живущая на улице Зорге, сообщила, что ее машина, припаркованная рядом с домом, исчезла.







Ориентировка на разыскиваемый автомобиль была передана дежурившим нарядам полиции, и вскоре экипаж ДПС сумел обнаружить пропавший автомобиль, которым управлял 30-летний мужчина. Далеко от места угона он уехать не успел.







Как выяснилось, угонщик не имел криминального прошлого. Более того, в ГУ МВД по Новосибирской области его называют сожителем потерпевшей. Но, поскольку мужчина был пьян, его арестовали на 10 суток.







Теперь ему грозит ещё уголовное преследование по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).







В конце мая подозрительные люди в форме судебных приставов угнали грузовик с территории производственно-складского комплекса в Первомайском районе — в УФССП по Новосибирской области заверили, что их сотрудники к этому инциденту отношения не имеют.

