Грузовик лег на бок поперек улицы Петухова

По словам очевидцев, водитель грузовика ехал на мигающий желтый, не успевал затормозить и хотел проскочить
По словам очевидцев, водитель грузовика ехал на мигающий желтый, не успевал затормозить и хотел проскочить


Поздно вечером на пересечении улицы Петухова и Советского шоссе грузовик столкнулся с Subaru Legacy. Грузовик перевернулся набок и затруднил движение в сторону Бронных переулков.


На месте работают скорая помощь и пожарные
На месте работают скорая помощь и пожарные


По мнению очевидцев, водитель Subaru не дал водителю грузовика завершить маневр:


«Я ехал со стороны Краснообска. Проезжая эстакаду у «Красного Востока», увидел красный светофор в моем направлении — на Винаповский мост. В моем ряду стояло 2 машины: первый стоял этот Subaru, за ним стояла Toyota Camry белая. Как только загорелся зеленый, наш поток начал движение, и в этот момент по Петухова в сторону Чемского увидели грузовик, который судя по всему, завершал маневр. Мне из-за Toyota Camry видно не было, но, по ходу, Subaru стартовал динамично. Грузовик набирал ход, чтобы проскочить, но врезался четко в левую центральную стойку. Субару развернуло против часовой стрелки, а у грузовика начало заносить заднюю ось, и грузовик начал крениться, упал на землю, проскользив до первых машин своего встречного потока — с Южно-чемского, и немножко стукнул белую Toyota Corolla. Я остановился и помог выбраться водителю субару. У него сработали подушки безопасности. Моментально появились сотрудники полиции, которые вызвали остальные службы» — рассказал корреспонденту НГС очевидец аварии Сергей.


Водитель грузовика от госпитализации отказался
Водитель грузовика от госпитализации отказался


По словам Сергея, водитель Subaru жаловался на затрудненное дыхание, его госпитализировали.


Водителя седана увезли в больницу в тяжелом состоянии, выбраться из машины ему помогли очевидцы
Водителя седана увезли в больницу в тяжелом состоянии, выбраться из машины ему помогли очевидцы


Сегодня днем на "Золотой ниве" "Лада" толкнула припаркованную Toyota в лоток с овощами и фруктами, в котором торговала хозяйка "Тойоты". В результате ДТП женщина оказалась под колесами собственного автомобиля. 

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