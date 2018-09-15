Сибирячка купила салат с червями
Жительница Жилмассива «Родники» Ирина Карлова вечером 15 сентября купила в магазине «Рыбный День» в ТЦ Атлас салат из кальмаров — уже дома она обнаружила в контейнере с салатом мертвых червей.
«Магазин прямо напротив моего дома, делаю покупки через день в этом «Рыбном дне», с тех пор как они открылись. Обычно покупаю этот салат, он мой любимый. Сегодня купила несколько салатов – корейскую морковку, кальмары в чесночном соусе и спаржу. Все стоит рядом, естественно, лотки в холодильнике. Дома открыла первым делом кальмары — сначала подумала, что это пленочка на кальмарах, но, когда взяла на вилку, поняла, что это просто червь. Начала дальше смотреть, а их там очень много. Полный контейнер червей. Они дохлые, правда», — сетует читательница НГС.
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Маша Вьюн
Фото Ирины Карловой