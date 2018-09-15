Хоккейная «Сибирь» назначила нового главного тренера

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» назначил нового главного тренер - им стал 50-летний белорусский специалист Александр Андриевский.


«Соглашение рассчитано до конца сезона. Новый главный тренер будет представлен команде утром 16 сентября и выведет ее на ближайший домашний матч с нижегородским "Торпедо"»,  - говорится в сообщении пресс-службы клуба.


До этого, сегодня днём, клуб сообщал о расставании с главным тренером Владимиром Юрзиновым - из-за неудовлетворительного старта команды в сезоне.


Назначение нового тренера прокомментировал генменеджер клуба Кирилл Фастовский.


«Разумеется, никого в клубе не устраивал неудовлетворительный спортивный результат, который «Сибирь» показала на старте сезона. В связи с этим необходимо было в срочном порядке принять меры для выхода команды из кризиса. 


Проанализировав причины неудачного старта, мы пришли к выводу, что для кардинального и скорейшего исправления ситуации потребуется замена главного тренера. 


На данном этапе это, безусловно тяжелое, но необходимое решение еще способно вернуть команду к решению спортивной задачи в текущем сезоне. Оценив имеющихся на текущий момент свободных специалистов, мы посчитали кандидатуру Александра Андриевского наиболее оптимальной для ХК «Сибирь», приняв во внимание предыдущий успешный опыт работы тренера в КХЛ, а также турнирные задачи и стратегию работы клуба», - передаёт слова Фастовского пресс-служба.




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