Хоккейная «Сибирь» назначила нового главного тренера

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» назначил нового главного тренер - им стал 50-летний белорусский специалист Александр Андриевский.





«Соглашение рассчитано до конца сезона. Новый главный тренер будет представлен команде утром 16 сентября и выведет ее на ближайший домашний матч с нижегородским "Торпедо"», - говорится в сообщении пресс-службы клуба.





До этого, сегодня днём, клуб сообщал о расставании с главным тренером Владимиром Юрзиновым - из-за неудовлетворительного старта команды в сезоне.





Назначение нового тренера прокомментировал генменеджер клуба Кирилл Фастовский.





«Разумеется, никого в клубе не устраивал неудовлетворительный спортивный результат, который «Сибирь» показала на старте сезона. В связи с этим необходимо было в срочном порядке принять меры для выхода команды из кризиса.





Проанализировав причины неудачного старта, мы пришли к выводу, что для кардинального и скорейшего исправления ситуации потребуется замена главного тренера.





На данном этапе это, безусловно тяжелое, но необходимое решение еще способно вернуть команду к решению спортивной задачи в текущем сезоне. Оценив имеющихся на текущий момент свободных специалистов, мы посчитали кандидатуру Александра Андриевского наиболее оптимальной для ХК «Сибирь», приняв во внимание предыдущий успешный опыт работы тренера в КХЛ, а также турнирные задачи и стратегию работы клуба», - передаёт слова Фастовского пресс-служба.











