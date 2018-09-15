Собрали 10 килограммов крышечек: новосибирцы устроили соревнования по сбору мусора

Возле Второй Ельцовки собрали более 200 мешков с мусором





Сегодня, 15 сентября, в Новосибирске прошли «Чистые игры» - несколько десятков человек отметили Всемирный день чистоты соревнованиями по сбору мусора.





Эко-квест, посвящённый чистоте прошёл сегодня в двух местах Новосибирска - возле Второй Ельцовки и в котловане на Горском жилмассиве. Больше всего человек собрались у Ельцовки - здесь собрались 60 человек, которые разбились на команды по четверо.





«Мы собирали мусор полтора часа, за это время мы собрали 223 мешка – 75% из которых пойдут на переработку. Это пластик, стекло и железяки. Также мы собрали 10-килограмовый мешок пластиковых крышечек, которые пойдут на акцию Добрые крышечки – они будут сданы на завод по переработке пластика, а благотворительные организации получат деньги на свои добрые дела», - рассказала корреспонденту НГС координатор «Чистых игр» и Всемирного дня чистоты в Новосибирске Ирина Скокова.





Ирина пояснила, что примерно на площадке возле Ельцовки собрали около 2 тонн мусора.





Победители получили экосумки, термосы и контейнеры. «Всё для экосознательной жизни, чтобы люди могли этим пользоваться», - уточнила Ирина.





На Горском котловане человек было меньше, поэтому там удалось собрать только 60 мешков. Всего по России сегодня прошло больше 80-ти «Чистых игр».





Организаторы игр в Новосибирске разработали набор стикеров на экологическую тему





Участники акции поделились своим настроением после «Чистых игр» в соцсетях.

























В прошлый раз «Чистые игры» проходили в мае - тогда возле котлована на Горском участники собрали 240 мешков мусора.