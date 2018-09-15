«Её хотел купить контактный зоопарк»: хозяйка енота Лизы рассказала о спасении незрячего зверька

На фото енот Лиза до операции - она очень непоседлива и поэтому сейчас хозяева не могут сделать новые снимки

Хозяйка енота Лизы Юлия Ермолина рассказала о состоянии зверька, который на этой неделе перенёс операцию по удалению катаракты в ветеринарной клинике БЭСТ.





Операция прошла на этой неделе в среду - сейчас енот уже адаптировался и видит благодаря искусственному хрусталику.





«Она ориентируется, мы с ней играем – я руками перебираю, она меня ищёт, на руки мне кидается», - описала ситуацию Юлия, отметив, что уже вечером после операции было заметно, что зрение появилось.





По словам женщины - у Лизы тяжёлая судьба, за свою недолгую жизнь (ей 6 месяцев) енот сменил несколько владельцев. В руки Юлии Лиза попала в начал августа уже больной - один глаз не видел полностью, вторым енот едва различал тени.





«Я увидела объявление на Авито: продаётся енот Лиза, 4 месяца. Потом через время повторяется, только уже от другого хозяина – опять этот же енот. Я звоню по первому обяъвлению, мне там говорят – мы её продали. Я по второму объявлению звоню: её продавали за 8 тысяч, потом перечёркнуто – за 6-ть», - рассказала Юлия Ермолина.





Она отметила, что за щенка енота - это небольшие деньги и побоялась, что енот может пропасть после очередной перепродажи.





«Как уже потом выяснилось, её хотел купить кировский контактный зоопарк», - отметила Юлия.





Трубку по второму объявлению взял молодой человек, который заявил, что енот ему не нужен: с ним было неудобно жить. В итоге Юлия выторговала Лизу за 5 тысяч. А на следующий день после покупки оказалось, что енот врезается во все углы.





Лизу отвезли к офтальмологу - оказалось, что зверь не видит. После первичной диагностики Юлию с енотом отправили к врачу Кире Кондаковой, которая согласилась делать операцию.





Так как операция была дорогой, своих средств Юлии не хватило - она обратилась за помощью к знакомым ентоводам,





они организовали сбор денег и через несколько дней сумма на операцию набралась.





Ещё через 10 дней Кира Кондакова сделала Лизе операцию - удалила катаракту и заменила хрусталик. В планах у Юлии сделать операцию еноту на втором глазу.





Юлия считает, что проблемы Лизы с глазами - приобретённые. «Моё предположение – она такая не родилась, с ней что-то случилось», - говорит Юлия. Она объясняет, что пыталась забрать документы на енота у женщины, которая первой разместила объявление о продаже. Выяснилось, что документов у неё нет, а енота ей подарили на день рождение, до этого Лиза жила в Бердске и поменяла ещё несколько хозяев.





В семье Юлии Лиза - второй енот, вместе с ней живёт самец Саня, он на два месяца её младше.





«Енота у нас ребёнок просил 5 лет – мы готовились, держали хорей, брали хорей на передержку, больных, всяких разных. У нас ещё два хорёчка есть и кот. Они все дружно живут, мирно – никто никого не кусает», - объяснила Юлия.





Для енотов выделено место на утеплённой лоджии. «Они ночуют там, а так они ходят у нас всегда по квартире. В трёхкомнатной квартире живём – они у нас ходят везде. Но ограничили им пространство: в ванну ходить нельзя, в туалет ходить нельзя. Где стол, стулья лежат – стулья не стоят, потому что енот везде залезет. Ручек нет у нас ни на холодильнике, у нас нигде ручек нет – они всё открывают, везде лезут, везде им всё надо», - поделилась своими впечатлениями от жизни с двумя енотами Юлия.





Юлия Ермолина подчеркнула, что очень благодарна Кире Кондаковой, которая спасла глаз её новому питомцу



