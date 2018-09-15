«Её хотел купить контактный зоопарк»: хозяйка енота Лизы рассказала о спасении незрячего зверька

На фото енот Лиза до операции - она очень непоседлива и поэтому сейчас хозяева не могут сделать новые снимки
На фото енот Лиза до операции - она очень непоседлива и поэтому сейчас хозяева не могут сделать новые снимки

Хозяйка енота Лизы Юлия Ермолина рассказала о состоянии зверька, который на этой неделе перенёс операцию по удалению катаракты в ветеринарной клинике БЭСТ.


Операция прошла на этой неделе в среду - сейчас енот уже адаптировался и видит благодаря  искусственному хрусталику.


«Она ориентируется, мы с ней играем – я руками перебираю, она меня ищёт, на руки мне кидается», - описала ситуацию Юлия, отметив, что уже вечером после операции  было заметно, что зрение появилось.


По словам женщины - у Лизы тяжёлая судьба, за свою недолгую жизнь (ей 6 месяцев) енот сменил несколько владельцев. В руки Юлии Лиза попала в начал августа уже больной - один глаз не видел полностью, вторым енот едва различал тени.


«Я увидела объявление на Авито: продаётся енот Лиза, 4 месяца. Потом через время повторяется, только уже от другого хозяина – опять этот же енот. Я звоню по первому обяъвлению, мне там говорят – мы её продали. Я по второму объявлению звоню: её продавали за 8 тысяч, потом перечёркнуто – за 6-ть», - рассказала Юлия Ермолина.


Она отметила, что за щенка енота - это небольшие деньги и побоялась, что енот может пропасть после очередной перепродажи.


«Как уже потом выяснилось, её хотел купить кировский контактный зоопарк», - отметила Юлия.


Трубку по второму объявлению взял молодой человек, который заявил, что енот ему не нужен: с ним было неудобно жить. В итоге Юлия выторговала Лизу за 5 тысяч. А на следующий день после покупки оказалось, что енот врезается во все углы.


Лизу отвезли к офтальмологу - оказалось, что зверь не видит. После первичной диагностики Юлию с енотом отправили к врачу Кире Кондаковой, которая согласилась делать операцию.


Так как операция была дорогой, своих средств Юлии не хватило - она обратилась за помощью к знакомым ентоводам, 


они организовали сбор денег и через несколько дней сумма на операцию набралась.


Ещё через 10 дней Кира Кондакова сделала Лизе операцию - удалила катаракту и заменила хрусталик. В планах у Юлии сделать операцию еноту на втором глазу.


Юлия считает, что проблемы Лизы с глазами - приобретённые. «Моё предположение – она такая не родилась, с ней что-то случилось», - говорит Юлия. Она объясняет, что пыталась забрать документы на енота у женщины, которая первой разместила объявление о продаже. Выяснилось, что документов у неё нет, а енота ей подарили на день рождение, до этого Лиза жила в Бердске и поменяла ещё несколько хозяев.


В семье Юлии Лиза - второй енот, вместе с ней живёт самец Саня, он на два месяца её младше.


«Енота у нас ребёнок просил 5 лет – мы готовились, держали хорей, брали хорей на передержку, больных, всяких разных. У нас ещё два хорёчка есть и кот. Они все дружно живут, мирно – никто никого не кусает», - объяснила Юлия. 


Для енотов выделено место на утеплённой лоджии. «Они ночуют там, а так они ходят у нас всегда по квартире. В трёхкомнатной квартире живём – они у нас ходят везде. Но ограничили им пространство: в ванну ходить нельзя, в туалет ходить нельзя. Где стол, стулья лежат – стулья не стоят, потому что енот везде залезет. Ручек нет у нас ни на холодильнике, у нас нигде ручек нет – они всё открывают, везде лезут, везде им всё надо», - поделилась своими впечатлениями от жизни с двумя енотами Юлия.


Юлия Ермолина подчеркнула, что очень благодарна Кире Кондаковой, которая спасла глаз её новому питомцу
Юлия Ермолина подчеркнула, что очень благодарна Кире Кондаковой, которая спасла глаз её новому питомцу


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