«Лада» вытолкнула «Тойоту» в лоток с овощами на «Золотой Ниве»

Авария случилась недалеко от входа на станцию метро «Золотая Нива» в 17:00, рядом с ТЦ «Голден Филд»
Авария случилась недалеко от входа на станцию метро «Золотая Нива» в 17:00, рядом с ТЦ «Голден Филд»


Вечером 15 сентября в на улице Бориса Богаткова в Новосибирске «Лада» сдвинула припаркованную «Тойоту» на тротуар, где шла уличная торговля.


«ВАЗ 2106 двигался по улице Бориса Богаткова со стороны Федосеева в сторону Кожевникова в третьем ряду», — рассказывают аварийные комиссары «Автоспас»
«ВАЗ 2106 двигался по улице Бориса Богаткова со стороны Федосеева в сторону Кожевникова в третьем ряду», — рассказывают аварийные комиссары «Автоспас»


По неустановленным причинам начал резко тормозить и не справился с управлением, вылетел на тротуар, где была припаркована Toyota
По неустановленным причинам начал резко тормозить и не справился с управлением, вылетел на тротуар, где была припаркована Toyota


«"Тойота" продвинулась от столкновения дальше, перед "Тойотой" сидела ее хозяйка и торговала овощами. Сбил хозяйку, и она оказалась под колесами своей машины. После чего ВАЗ отлетел на пешеходную зону», — передают аваркомы
«"Тойота" продвинулась от столкновения дальше, перед "Тойотой" сидела ее хозяйка и торговала овощами. Сбил хозяйку, и она оказалась под колесами своей машины. После чего ВАЗ отлетел на пешеходную зону», — передают аваркомы


Женщина пострадала, жалуется на область грудной клетки. На месте ждали ГИБДД и скорую
Женщина пострадала, жалуется на область грудной клетки. На месте ждали ГИБДД и скорую


В начале сентября другая «Тойота» вылетела на тротуар после аварии: столкнулись автомобили ВАЗ-2109 и «Тойота Королла» — врачи увезли на скорой водителя «девятки».

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