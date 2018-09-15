«Лада» вытолкнула «Тойоту» в лоток с овощами на «Золотой Ниве»
Вечером 15 сентября в на улице Бориса Богаткова в Новосибирске «Лада» сдвинула припаркованную «Тойоту» на тротуар, где шла уличная торговля.
В начале сентября другая «Тойота» вылетела на тротуар после аварии: столкнулись автомобили ВАЗ-2109 и «Тойота Королла» — врачи увезли на скорой водителя «девятки».
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Елена Громкова
Фото vk.com/avtospasrus (1–4), очевидца (5)