На фуд-корте торгового центра у вокзала заработали первые заведения

Кофейня стала первым заведением на фуд-корте ТЦ





В ТЦ «Апельсин» на третьем этаже открылась кофейня Pablo. Заведение работает пока в тестовом режиме, однако это первая полноценная точка общепита на фуд-корте этого торгового центра.







У заведения отдельный маленький зал на 12 мест





Кофейню открыла компания Bean&Roast, которая до сих пор занималась только поставками кофейного зерна собственной обжарки. Несмотря на то что заведение находится на фуд-корте, у него собственный небольшой зал на шесть столиков.







В меню базовые кофейные напитки, цены начинаются с 80 рублей (за эспрессо), рафы стоят 150 рублей. Из еды пока можно заказать только несколько видов готовых десертов (вроде большого печенья, мафинов и т. д.). В перспективе заведение собирается кормить так же сэндвичами.







Пока на фуд-корте торгового центра немноголюдно





ТЦ «Апельсин» начал работать в конце прошлого года, однако до сих пор на третьем этаже в зоне фуд-корта не было открыто ни одного заведения, за исключением маленькой точки с кофе навынос. Кроме них на третьем этаже сейчас работает только один крупный оператор — сеть книжных магазинов «Читай-город». В самом ТЦ, впрочем, имеются ещё закусочная «Бургер Кинг» (на первом этаже с отдельным входом) и кафе в составе магазина Amway.

