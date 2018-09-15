Фото: около трёх тысяч человек пробежались по Михайловской набережной

Участники «Кросса нации» соревнуются в беге на 4 разные дистанции: 1000, 2000, 4000 и 8000 метров
Участники «Кросса нации» соревнуются в беге на 4 разные дистанции: 1000, 2000, 4000 и 8000 метров


Сегодня, 15 сентября, в Новосибирске на Михайловской набережной прошёл Всероссийский забег «Кросс нации».


«Народу было очень много и участников, и болельщиков. Трассу бегуны оценили "на отлично''. Были бегуны из Томска, Алтайского края, Красноярского кроме новосибирцев», — рассказали в пресс-службе управления физической культурой и спорта Новосибирска.


Всего в кроссе поучаствовали 2900 бегунов. Победитель на дистанции 8 км среди мужчин — Илья Змазнев (Красноярский край), а среди девушек — Екатерина Соколенко (Новосибирск).


«За всю историю проведения "Кросс нации" в Новосибирске стартовал на различных площадках. Чаще всего он проводился на Новосибирском биатлонном комплексе, также мероприятие проходило на лыжной базе имени Федора Ивачева в Заельцовском парке, на Новосибирском ипподроме, на территории МВК "Новосибирск Экспоцентр", на площади Пименова возле ГПНТБ (бежали по улице Кирова). В 2018 году выбрана новая площадка — отреставрированная Михайловская набережная», — поясняли в пресс-центре мэрии Новосибирска.


В прошлом году «Кросс нации» проходил на улице Кирова во время празднования юбилея НСО 16 сентября, тогда он собрал 2000 участников.



Забеги начались в 12 часов, а последних победителей наградили после двух часов дня
Забеги начались в 12 часов, а последних победителей наградили после двух часов дня


В этом году «Кросс нации» впервые прошёл на Михайловской набережной
В этом году «Кросс нации» впервые прошёл на Михайловской набережной


Участников разделили в разные группы по возрасту и полу
Участников разделили в разные группы по возрасту и полу


В этом году участников оказалось почти на тысячу человек больше, чем в прошлом: 2900 бегунов против 2000
В этом году участников оказалось почти на тысячу человек больше, чем в прошлом: 2900 бегунов против 2000


«Кросс нации» проходит в России уже 14 лет
«Кросс нации» проходит в России уже 14 лет


Также во время «Кросса» прошёл забег на роликах
Также во время «Кросса» прошёл забег на роликах


В нём соревновались 20 человек
В нём соревновались 20 человек


Самые молодые участники и участницы были в категории 2004 год и младше
Самые молодые участники и участницы были в категории 2004 год и младше


Это уже второй праздник бега, который традиционно проходит в Новосибирске в сентябре. На прошлых выходных на площади Ленина прошёл Сибирский фестиваль бега.

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