Хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт с главным тренером

Владимир Юрзинов возглавил «Сибирь» в декабре прошлого года
Владимир Юрзинов возглавил «Сибирь» в декабре прошлого года

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» объявил, что расстаётся с главным тренером Владимиром Юрзиновым.


«В связи с неудовлетворительными результатами команды на старте сезона 2018–2019 принято решение расстаться с главным тренером хоккейного клуба "Сибирь" Владимиром Юрзиновым», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.


В сообщении также отмечается, что Юрзинов возглавил команду в декабре 2017 года и «сумел создать боеспособный коллектив, которому не хватило всего одного очка, чтобы выйти в плей-офф-2018». 


Накануне вечером «Сибирь» проиграла подряд шестую игру — с начала сезона клуб не выиграл ни одной игры.


Также вчера клуб объявил, что расстаётся с одним из легионеров — финном Юлиусом Юнтиллой.

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