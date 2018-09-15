Новосибирцы встали на выезде из города: от Троллейной до Ордынского шоссе расстянулась пробка

Затор в сторону Красного Востока растянулся почти на 5 километров. Фото из архива НГС
Затор в сторону Красного Востока растянулся почти на 5 километров. Фото из архива НГС

Днём 15 сентября на выезде из Новосибирска собралась длинная пробка — водителям оказалось сложно выехать с Хилокской.


Сейчас длина пробки составляет около 5 километров. Она начинается на Троллейной возле остановки «Автокомбинат», затем идёт по Тёщиному языку, Хилокской и выходит на Ордынское шоссе.


Кроме того, по информации пользователей Яндекс.Карт, между Тёщиным языком и Хоилокской произошла авария.


Новосибирцы встали на выезде из города: от Троллейной до Ордынского шоссе расстянулась пробка



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