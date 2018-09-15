Новосибирцы встали на выезде из города: от Троллейной до Ордынского шоссе расстянулась пробка
Днём 15 сентября на выезде из Новосибирска собралась длинная пробка — водителям оказалось сложно выехать с Хилокской.
Сейчас длина пробки составляет около 5 километров. Она начинается на Троллейной возле остановки «Автокомбинат», затем идёт по Тёщиному языку, Хилокской и выходит на Ордынское шоссе.
Кроме того, по информации пользователей Яндекс.Карт, между Тёщиным языком и Хоилокской произошла авария.
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Елена Громкова
Фото из архива НГС
Фрагмент yandex.ru/maps