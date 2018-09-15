Один из перекрёстков на Богаткова сузили из-за ремонта труб
Накануне в Новосибирске на одном из перекрёстков улицы Бориса Богаткова начался аварийный ремонт водопровода
«С 14 по 23 сентября будет сужена на 3,5 метра проезжая часть на пересечении улицы Бориса Богаткова и улицы Василия Старощука и на 4 метра проезжая часть ул. Василия Старощука в районе здания
Также в мэрии просят водителей и пешеходов «быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения».
Также в эти выходные новосибирские коммунальщики начнут ремонт теплотрассы на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе города. Из-за ремонта нечётную сторону улицы перекроют.
«В связи с заменой участка трубопровода с 00:00 часов 15 сентября до 04:00 часов 16 сентября у дома
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова
Фрагмент справочника 2ГИС