В МЧС обеспокоились массовыми походами новосибирцев в лес за грибами

Сотрудники МЧС по Новосибирской области в связи с активным грибным сезоном опубликовали предупреждение для тех, кто собирается в лес.







«Перед походом в лес необходимо сообщить близким, куда ты направляешься и когда планируешь вернуться, по возможности не ходить одному, ознакомиться с прогнозом погоды; надеть соответствующую одежду; взять с собой заряженный мобильный телефон, взять с собой запас воды и еды.





При планировании своего путешествия или прогулки желательно выбирать местность, находящуюся в зоне покрытия оператора сотовой связи», — предупреждают спасатели.





Также в МЧС отмечают, что:





Если Вы заблудились, необходимо сообщить о своем бедственном положении спасателям, родственникам или знакомым.





После того, как подан сигнал о бедствии, не совершайте лишних и бесполезных звонков. Позаботьтесь о сохранении заряда батареи и старайтесь находиться в зоне наилучшего сигнала сотовой станции.





Сохраняйте спокойствие и терпение. Организуйте место отдыха, разведите костер, согрейтесь. Берегите силы и тепло.





Важнейшая задача в экстремальной ситуации — сохранять силы и тепло. Если невозможно развести костер — двигайтесь. Работа по обустройству места отдыха тоже поможет согреться. Займитесь поиском воды. Голод — самая последняя из угроз для вашей жизни. При правильном поведении лес и прокормит, и согреет, и защитит от непогоды.





Если вы вышли к реке, на дорогу, к трубопроводу или линии электропередач (так называемые «линейные ориентиры»), двигайтесь в выбранном вами направлении, оставляя отметки о направлении своего движения. Стрелки можно выкладывать на видимых местах из веток, камней, земли. Поиск по линейным ориентирам намного облегчает работу спасателей.





Кроме того, в МЧС напомнили новосибирцам, как правильно собирать грибы.





Можно собирать только те грибы, которые хорошо известны.





Нельзя собирать переросшие грибы, дряблые или поврежденные личинками и плесенью.





Не собирайте грибы вдоль трасс, вблизи промышленных предприятий, где они накапливают в высоких концентрациях ртуть, свинец, кадмий, и другие тяжелые металлы и становятся опасными для здоровья.





Не берите в руки грибы, обладающие ядовитыми свойствами. Это правило особенно важно для детей.





В МЧС напомнили, как выглядят ядовитые грибы





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