В МЧС обеспокоились массовыми походами новосибирцев в лес за грибами

В МЧС обеспокоились массовыми походами новосибирцев в лес за грибами

Сотрудники МЧС по Новосибирской области в связи с активным грибным сезоном опубликовали предупреждение для тех, кто собирается в лес.


«Перед походом в лес необходимо сообщить близким, куда ты направляешься и когда планируешь вернуться, по возможности не ходить одному, ознакомиться с прогнозом погоды; надеть соответствующую одежду; взять с собой заряженный мобильный телефон, взять с собой запас воды и еды.


При планировании своего путешествия или прогулки желательно выбирать местность, находящуюся в зоне покрытия оператора сотовой связи», — предупреждают спасатели.


Также в МЧС отмечают, что:


  • Если Вы заблудились, необходимо сообщить о своем бедственном положении спасателям, родственникам или знакомым.


  • После того, как подан сигнал о бедствии, не совершайте лишних и бесполезных звонков. Позаботьтесь о сохранении заряда батареи и старайтесь находиться в зоне наилучшего сигнала сотовой станции.


  • Сохраняйте спокойствие и терпение. Организуйте место отдыха, разведите костер, согрейтесь. Берегите силы и тепло.


  • Важнейшая задача в экстремальной ситуации — сохранять силы и тепло. Если невозможно развести костер — двигайтесь. Работа по обустройству места отдыха тоже поможет согреться. Займитесь поиском воды. Голод — самая последняя из угроз для вашей жизни. При правильном поведении лес и прокормит, и согреет, и защитит от непогоды.


  • Если вы вышли к реке, на дорогу, к трубопроводу или линии электропередач (так называемые «линейные ориентиры»), двигайтесь в выбранном вами направлении, оставляя отметки о направлении своего движения. Стрелки можно выкладывать на видимых местах из веток, камней, земли. Поиск по линейным ориентирам намного облегчает работу спасателей.


Кроме того, в МЧС напомнили новосибирцам, как правильно собирать грибы.


  • Можно собирать только те грибы, которые хорошо известны.


  • Нельзя собирать переросшие грибы, дряблые или поврежденные личинками и плесенью.


  • Не собирайте грибы вдоль трасс, вблизи промышленных предприятий, где они накапливают в высоких концентрациях ртуть, свинец, кадмий, и другие тяжелые металлы и становятся опасными для здоровья.


  • Не берите в руки грибы, обладающие ядовитыми свойствами. Это правило особенно важно для детей.


В МЧС напомнили, как выглядят ядовитые грибы
В МЧС напомнили, как выглядят ядовитые грибы


В прошлом году НГС, в частности, рассказывал, как отличить от поганок опята.

Прочтений: 5858
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (32)32
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено