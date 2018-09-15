Больше сотни палаток: на площади Маркса развернулась сельскохозяйственная ярмарка

Машины и палатки торговцев установлены вдоль проезда между площадью Карла Маркса и улицей Сибиряков-Гвардейцев
Машины и палатки торговцев установлены вдоль проезда между площадью Карла Маркса и улицей Сибиряков-Гвардейцев


Традиционная сельскохозяйственная ярмарка начала работу на площади Карла Маркса. Свои товары сюда уже с утра привезли более 150 продавцов.


Тыквы и кабачки продаются по 15 рублей за килограмм
Тыквы и кабачки продаются по 15 рублей за килограмм


Сельхозярмарка проходит на проезде между торговыми центрами «Сан Сити» и «Калейдоскоп». Движение здесь ещё ранним утром было перекрыто полицией, с обеих сторон на въезде выставлены бетонные блоки.


Картофель продается как мешками, так и ведрами
Картофель продается как мешками, так и ведрами


По подсчетам корреспондента НГС, уже в 9 утра здесь работало порядка 150 торговых точек. Больше всего внимание покупателей привлекают продавцы овощей, которые приехали из районов области. Картофель расходится мешками (цены колеблются от 11 до 15 рублей за килограмм). Сразу несколько точек предлагают тыквы и кабачки (в среднем по 15 рублей за килограмм).


На ярмарке работают точки сразу нескольких мясоперерабатывающих предприятий из районов
На ярмарке работают точки сразу нескольких мясоперерабатывающих предприятий из районов


Больше десятка точек на ярмарке предлагают колбасы и мясные деликатесы производства небольших мясоперерабатывающих предприятий в районах. Так, например, колбаса «Докторская» стоит 319 рублей за килограмм, а шпикачки — 285 рублей. Уровень цен в других точках примерно такой же.


Солёная свиная грудинка стоит 330 рублей
Солёная свиная грудинка стоит 330 рублей


Ещё один производитель с названием «Сальная компания» торгует шпиком, грудинкой и соленым салом (всё стоит 330 рублей за килограмм).


Больше сотни палаток: на площади Маркса развернулась сельскохозяйственная ярмарка


Сразу несколько торговцев привезли «лесные дары»: ягоды и грибы. Килограмм белых, например, можно купить за 400 рублей, а литр клюквы или брусники — за 150 рублей.


Точка по продаже соленых и маринованных грибов
Точка по продаже соленых и маринованных грибов


Грибы можно купить и уже консервированными. Литровая банка соленых груздей, например, может стоить в районе 700 рублей. 


Питомник продает саженцы деревьев
Питомник продает саженцы деревьев


Владельцы загородных домиков могут приобрести здесь семена и луковицы цветов, а также саженцы деревьев. Так маленькие кедры продаются по цене от 500 до 1500 рублей (в зависимости от размера).


Томаты выложены для демонстрации, купить здесь можно только семена
Томаты выложены для демонстрации, купить здесь можно только семена


Для огородников интерес могут представлять несколько столов с семенами. Для наглядности продавцы привезли настоящие плоды, которые из этих семян можно вырастить. 


Ни одна ярмарка не обходится без какой-нибудь промышленной продукции, вряд ли имеет какое-то отношение к сельскому хозяйству области 
Ни одна ярмарка не обходится без какой-нибудь промышленной продукции, вряд ли имеет какое-то отношение к сельскому хозяйству области 


Компанию сельхозпроизводителям и местным переработчикам на ярмарке по традиции составляют торговцы промышленной едой. Здесь, например, можно купить готовые блюда со сроком хранения один год.


Подъезды к части улицы, отведенной под торговлю, перекрыты бетонными блоками
Подъезды к части улицы, отведенной под торговлю, перекрыты бетонными блоками


Ярмарка будет работать всего один день до 16:00. После этого движение по улице должно восстановиться.


В конце августа большая ярмарка прошла также в центре Новосибирска за зданием Краеведческого музея. Правда, здесь продавали книги.

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