Рейс из Сочи в Новосибирск задержали на 7 часов

Через три часа ожидания пассажиры добились еды и напитков 
Через три часа ожидания пассажиры добились еды и напитков 

Рейс S7 3316 должен был вылететь из Сочи в 16:50 по местному времени, но, по последней информации, его вылет перенесли на 23:20, задержав на семь часов. Об этом редакции сообщили пассажиры рейса.


«Сначала рейс задержали на два часа, а потом время вылета меняли несколько раз. Никакой информации никто не сообщает, причину не называют», — рассказал корреспонденту НГС пассажир рейса S7 3316 Александр.


Если ничего не изменится, то по новосибирскому времени самолёт вылетит в 03:20 и прилетит в 07:50. В информационной поддержке клиентов S7 сказали, что причина — задержка на предыдущем участке. Корреспондент НГС отправил запрос в пресс-центр авиакомпании.


По одной из предварительных версий, самолёт вовремя не прилетел в Сочи из Краснодара 
По одной из предварительных версий, самолёт вовремя не прилетел в Сочи из Краснодара 


В июле в аэропорту Краснодара почти на 12 часов отложили вылет рейса в Новосибирск.

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