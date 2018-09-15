Рейс из Сочи в Новосибирск задержали на 7 часов

Через три часа ожидания пассажиры добились еды и напитков

Рейс S7 3316 должен был вылететь из Сочи в 16:50 по местному времени, но, по последней информации, его вылет перенесли на 23:20, задержав на семь часов. Об этом редакции сообщили пассажиры рейса.







«Сначала рейс задержали на два часа, а потом время вылета меняли несколько раз. Никакой информации никто не сообщает, причину не называют», — рассказал корреспонденту НГС пассажир рейса S7 3316 Александр.







Если ничего не изменится, то по новосибирскому времени самолёт вылетит в 03:20 и прилетит в 07:50. В информационной поддержке клиентов S7 сказали, что причина — задержка на предыдущем участке. Корреспондент НГС отправил запрос в пресс-центр авиакомпании.





По одной из предварительных версий, самолёт вовремя не прилетел в Сочи из Краснодара





В июле в аэропорту Краснодара почти на 12 часов отложили вылет рейса в Новосибирск.

