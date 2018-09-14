Шансы были: «Сибирь» проиграла шестую игру подряд

В этом матче «Сибирь» шла ноздря в ноздрю со своими оппонентами

Сегодня, 14 сентября, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» проиграла нижнекамскому «Нефтехимику» со счётом 3:4.





Первый гол в матче забил защитник «Сибири» Николай Демидов — он открыл счёт на 11-й минуте игры.









Во втором периоде «Нефтехимик» сравнял счёт. На 35-й минуте нападающий нижнекамской команды Юусо Пуустинен принял пас Микаэля Руохомаа и отправил шайбу в девятку.





В третьем периоде Николай Демидов вновь забил шайбу в ворота соперников на 43-й минуте. Спустя полминуты «Нефтехимик» Юусо Пуустинен вновь, второй раз за матч, сравнял счёт — на этот раз сразу после гола «Сибири».









Под конец игры, на 51-й минуте, «Сибирь» собралась с силами и в промежуток, когда Юусо Пуустинен был удалён за задержку, Никита Михайлов забросил третью шайбу в ворота нижнекамских соперников.





После таймаута «сибиряков» «Нефтехимик» ясно дал понять, что легко сдаваться он не намерен. 3:3 всё от того же Юусо Пуустинена, шайба попала в ворота новосибирской команды на 56-й минуте игры.





На 58-й минуте матча ещё одна шайба «нефтехимиков» оказалась в воротах «Сибири». Сперва было непонятно, правильно ли «нефтехимик» Дамир Шарипзянов взял ворота, и судьи решили пересмотреть запись, но после просмотра сомнений не осталось — 4:3 в пользу гостей.









Ворота «Сибири» защищал Алексей Красиков.







По информации на сайте новосибирского клуба, следующую игру «Сибирь» проведёт в воскресенье, 16 сентября, с «Торпедо НН» из Нижнего Новгорода. Новосибирская команда по-прежнему остаётся внизу турнирной таблицы конференции «Восток». Команда забила 9 шайб за 6 игр, но пропустила 25.

