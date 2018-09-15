500 новых растений: возле центра соцпомощи на ОбьГЭСе разбили сад

Сегодня возле социального центра облагородили территорию





Сегодня возле областного центра социальной помощи семье и детям «Морской залив», расположенном на ОбьГЭСе на территории бывшего пионерлагеря, высадили сад из 500 разных растений.







Об акции «Подари сад детства», организованной на средства частных лиц и компаний, рассказала НГС одна из организаторов — главный редактор каталога Interior Collection Марина Глотова.







«Средства собрали участники и посетители фестиваля ландшафтного дизайна, который проходил в июле. Сумму тогда собрали не очень большую, но речь не о деньгах: все участники фестиваля принесли свои растения, какие-то изделия, кто-то организовал различные мастер-классы, викторины для детей. Одна компания, которая дома рубит из кедра, будет бесплатно делать беседку. Наши соорганизаторы — ландшафтный центр "СибЛанд" взяли на себя проектирование и также привезли разные растения», — рассказала корреспонденту НГС Марина Глотова.





Для детей устроили праздник с различными играми





«Сейчас посадили кустарники, деревья, многолетние цветы декоративные, посадили больше 500 штук», — пояснила Марина Глотова.





На аллее, рассказала Марина, высадили калину «Таежный рубин», на остальных площадках — ивы разных сортов, ясень, кедр, ели, туи, можжевельник, спирея — 7 видов, гортензии, пузыреплодники, дерен пестролистный, боярышник. Среди многолетних цветов появились хоста, гейхера, очиток, рудбекия, посконник, дельфиниум, вероника, шалфей, ирис, манжетка, примула, гайлардия, щучка.





«Сначала планировали на аллее высадить крупные туи, но потом





решили, что красивее там будет калина, у нее листья осенью краснеют, так эффектнее на газоне»,





— пояснила Марина Глотова, отметив, что 30 туй, которые планировали посадить сейчас, теперь высадят весной.





На аллее высадили калину «Таёжный рубин»





Директор соццентра Евгений Целиков и директор ландшафтного центра «СибЛанд» Сергей Кожин сами высаживали кустарники





Постепенно возле центра продолжат облагораживать участок, площадь которого более одного гектара





«Тут очень много денег надо на всё благоустройство. Потом будут лавочки ставить, переделывать цветники — там очень запущенная территория. А есть ещё территория за корпусом центра по реабилитации детей. <…> Наверное, по весне будем собирать богатых людей, брать деньги и садить деревья с именными табличками», — рассказала корреспонденту НГС о дальнейших планах Марина Глотова.





На весну возле центра уже запланировали высадить 30 крупных туй





О фестивале ландшафтного дизайна «Все — в сад!», который традиционно проходит в Берёзовой роще, НГС рассказали 26 июля 2018 года. Тогда жюри, в состав которого входил один из авторов парка «Зарядье», неожиданно для всех присудило Гран-при фестиваля деревянному забору с дыркой.