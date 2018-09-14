К взлётной полосе Толмачёво приехали пожарные машины и скорая помощь
Вечером 14 сентября к взлётно-посадочной полосе новосибирского аэропорта Толмачёво стянули пожарную технику и машины скорой помощи — у рулёжной дорожки стоит несколько пожарных расчётов, автомобиль скорой помощи и медицинский вагончик.
О скоплении техники сообщил корреспондент НГС с места событий. «Может, ждут кого-то. Пожарные скапливаются, скорая», — сообщает корреспондент НГС из самолёта, который ожидает вылета из Новосибирска.
Всего на месте у рулёжной дорожки, ведущей к первой взлётно-посадочной полосе, стоит 4 пожарных расчёта, одна скорая помощь, медицинский вагончик и передвижной трап. У техники включены маячки.
В пресс-службе аэропорта Толмачёво сказали, что аэропорт работает в штатном режиме.
В начале сентября самолёт компании «Аэрофлот» Кемерово — Москва совершил незапланированную посадку в новосибирском аэропорту Толмачёво. Позднее стало известно, из-за чего: рейс сел по техническим причинам. Сегодня в Толмачёво также садится военная техника — самолёты возвращаются с учений «Восток-2018».
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Дмитрий Здорников
Фото Анны Богдановой