К взлётной полосе Толмачёво приехали пожарные машины и скорая помощь

Пожарную технику увидели у взлётно-посадочной полосы аэропорта после 19:00

Вечером 14 сентября к взлётно-посадочной полосе новосибирского аэропорта Толмачёво стянули пожарную технику и машины скорой помощи — у рулёжной дорожки стоит несколько пожарных расчётов, автомобиль скорой помощи и медицинский вагончик.







О скоплении техники сообщил корреспондент НГС с места событий. «Может, ждут кого-то. Пожарные скапливаются, скорая», — сообщает корреспондент НГС из самолёта, который ожидает вылета из Новосибирска.





Всего на месте у рулёжной дорожки, ведущей к первой взлётно-посадочной полосе, стоит 4 пожарных расчёта, одна скорая помощь, медицинский вагончик и передвижной трап. У техники включены маячки.





В пресс-службе аэропорта Толмачёво сказали, что аэропорт работает в штатном режиме.









В начале сентября самолёт компании «Аэрофлот» Кемерово — Москва совершил незапланированную посадку в новосибирском аэропорту Толмачёво. Позднее стало известно, из-за чего: рейс сел по техническим причинам. Сегодня в Толмачёво также садится военная техника — самолёты возвращаются с учений «Восток-2018».