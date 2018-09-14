К взлётной полосе Толмачёво приехали пожарные машины и скорая помощь

Пожарную технику увидели у взлётно-посадочной полосы аэропорта после 19:00
Пожарную технику увидели у взлётно-посадочной полосы аэропорта после 19:00

Вечером 14 сентября к взлётно-посадочной полосе новосибирского аэропорта Толмачёво стянули пожарную технику и машины скорой помощи — у рулёжной дорожки стоит несколько пожарных расчётов, автомобиль скорой помощи и медицинский вагончик.


О скоплении техники сообщил корреспондент НГС с места событий. «Может, ждут кого-то. Пожарные скапливаются, скорая», — сообщает корреспондент НГС из самолёта, который ожидает вылета из Новосибирска.


Всего на месте у рулёжной дорожки, ведущей к первой взлётно-посадочной полосе, стоит 4 пожарных расчёта, одна скорая помощь, медицинский вагончик и передвижной трап. У техники включены маячки.


В пресс-службе аэропорта Толмачёво сказали, что аэропорт работает в штатном режиме. 



В начале сентября самолёт компании «Аэрофлот» Кемерово — Москва совершил незапланированную посадку в новосибирском аэропорту Толмачёво. Позднее стало известно, из-за чего: рейс сел по техническим причинам. Сегодня в Толмачёво также садится военная техника — самолёты возвращаются с учений «Восток-2018».

Прочтений: 5119

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (21)21
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено