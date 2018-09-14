Все экономные — на левом: в мэрии назвали популярные маршруты с бесплатными пересадками
В мэрии Новосибирска назвали самые востребованные маршруты с бесплатными пересадками — основная их часть приходится на общественный транспорта левобережной части города.
Как сообщили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС, новосибирцы чаще пользуются возможностями сетевого тарифа на левобережных маршрутах «Горэлектротранспорта». Наиболее востребованы пересадки с троллейбусов
«В части использования сетевого тарифа МУП "Новосибирский метрополитен" — МКП "ГЭТ" наиболее востребован среди пользователей вход на станцию "Метро Заельцовская" с дальнейшей пересадкой со станции метрополитена на троллейбусные маршруты
Сетевой тариф в Новосибирске ввели 16 июля. Новая карта позволяет бесплатно пересесть с любого троллейбуса или трамвая на другой троллейбус или трамвай. Кроме того, при пересадке с троллейбуса
В середине августа мэрия сообщила, что ежедневно сетевым тарифом пользуются всего 250 жителей города. При этом большинство пассажиров не использует метро при пересадках.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Дмитрий Здорников, Анна Богданова
Фото Густаво Зырянова