Все экономные — на левом: в мэрии назвали популярные маршруты с бесплатными пересадками

Самыми востребованными оказались маршруты левого берега

В мэрии Новосибирска назвали самые востребованные маршруты с бесплатными пересадками — основная их часть приходится на общественный транспорта левобережной части города.







Как сообщили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС, новосибирцы чаще пользуются возможностями сетевого тарифа на левобережных маршрутах «Горэлектротранспорта». Наиболее востребованы пересадки с троллейбусов № 7 и 8 на трамвай № 13, а также с троллейбусов № 22 и 24 на троллейбусы № 23 и 4 соответственно. Также востребованной называют пересадку с трамвая № 2 на троллейбус № 8.





«В части использования сетевого тарифа МУП "Новосибирский метрополитен" — МКП "ГЭТ" наиболее востребован среди пользователей вход на станцию "Метро Заельцовская" с дальнейшей пересадкой со станции метрополитена на троллейбусные маршруты № 29 "Северо-Чемской ж/м — Метро "Заельцовская" или № 29К "Северо-Чемской ж/м — Метро "Площадь Маркса"», — отметили в пресс-центре.





Сетевой тариф в Новосибирске ввели 16 июля. Новая карта позволяет бесплатно пересесть с любого троллейбуса или трамвая на другой троллейбус или трамвай. Кроме того, при пересадке с троллейбуса № 29 на метро поездка обойдётся в 10 рублей.





В середине августа мэрия сообщила, что ежедневно сетевым тарифом пользуются всего 250 жителей города. При этом большинство пассажиров не использует метро при пересадках.