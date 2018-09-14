Перестраховались: Центральный банк решил повысить ключевую ставку

ЦБ решил повысить ключевую ставку до 7,5%





В пятницу главный финансовый регулятор страны озвучил решение по ключевой ставке: совет директоров ЦБ решил повысить её на 0,25% до 7,5%.







«Изменение внешних условий, произошедшее с предыдущего заседания Совета директоров, существенно усилило проинфляционные риски. Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5–5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году. Этот прогноз учитывает принятые решения по ключевой ставке и о приостановке покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила», — говорится в опубликованном после заседания совета директоров ЦБ сообщении.







Регулятор отметил, что инфляционные ожидания населения и предприятий несколько повысились на фоне курсовой волатильности. Одна из причин — повышение НДС с 2018 года, которое может отразиться на ценах уже в декабре этого года.





Следующее заседание совета директоров, на котором вновь будут обсуждать ключевую ставку, состоится 26 октября.





Ранее у экспертов не было единого мнения о том, как поступит Центральный банк.





— Реакция на минимальное повышение ставки будет незначительной, так как подобное изменение не окажет существенного влияния на привлекательность рублёвых активов, — прогнозировал Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер».





Накануне решения о ключевой ставке корреспондент НГС опросил экспертов — они объяснили последствия повышения ключевой ставки и предупредили, что потребительские цены продолжат расти.