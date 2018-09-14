Перестраховались: Центральный банк решил повысить ключевую ставку

Теперь она составляет 7,5%

ЦБ решил повысить ключевую ставку до 7,5%
ЦБ решил повысить ключевую ставку до 7,5%


В пятницу главный финансовый регулятор страны озвучил решение по ключевой ставке: совет директоров ЦБ решил повысить её на 0,25% до 7,5%.


«Изменение внешних условий, произошедшее с предыдущего заседания Совета директоров, существенно усилило проинфляционные риски. Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5–5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году. Этот прогноз учитывает принятые решения по ключевой ставке и о приостановке покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила», — говорится в опубликованном после заседания совета директоров ЦБ сообщении. 


Регулятор отметил, что инфляционные ожидания населения и предприятий несколько повысились на фоне курсовой волатильности. Одна из причин — повышение НДС с 2018 года, которое может отразиться на ценах уже в декабре этого года. 


Следующее заседание совета директоров, на котором вновь будут обсуждать ключевую ставку, состоится 26 октября.


Ранее у экспертов не было единого мнения о том, как поступит Центральный банк.


— Реакция на минимальное повышение ставки будет незначительной, так как подобное изменение не окажет существенного влияния на привлекательность рублёвых активов, — прогнозировал Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер». 


Накануне решения о ключевой ставке корреспондент НГС опросил экспертов — они объяснили последствия повышения ключевой ставки и предупредили, что потребительские цены продолжат расти

Прочтений: 3078
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (44)44
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено