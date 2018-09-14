Над Новосибирском пронеслись военные самолёты — они вернулись с крупнейших учений
Сегодня через Новосибирск начали возвращаться первые самолёты — они были задействованы в крупнейших за последние 40 лет учениях.
Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Центрального военного округа, самолёты заходят на посадку в Новосибирск для дозаправки.
«Это возвращение техники с "Востока" (масштабных учений "Восток-2018". — Д.З.). Учения закончились, и они у нас не задержатся. Сейчас техника идёт на дозаправку и дальше уходит на базу», — пояснили в пресс-службе.
Первые боевые самолёты прошли через Новосибирск 21 августа. Через три дня они достигли места манёвров. В учениях «Восток-2018» принимали участие бомбардировщики Су-24, истребители-перехватчики МиГ-31БМ и штурмовики Су-25 из Челябинской области, Пермского и Красноярского краев.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова