Над Новосибирском пронеслись военные самолёты — они вернулись с крупнейших учений

Техника направляется через Новосибирск на свои базы

Сегодня через Новосибирск начали возвращаться первые самолёты — они были задействованы в крупнейших за последние 40 лет учениях.







Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Центрального военного округа, самолёты заходят на посадку в Новосибирск для дозаправки.





«Это возвращение техники с "Востока" (масштабных учений "Восток-2018". — Д.З.). Учения закончились, и они у нас не задержатся. Сейчас техника идёт на дозаправку и дальше уходит на базу», — пояснили в пресс-службе.





Первые боевые самолёты прошли через Новосибирск 21 августа. Через три дня они достигли места манёвров. В учениях «Восток-2018» принимали участие бомбардировщики Су-24, истребители-перехватчики МиГ-31БМ и штурмовики Су-25 из Челябинской области, Пермского и Красноярского краев.