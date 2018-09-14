Жильцов аварийного дома заставили снять с дома послание Путину

Жильцов заставили снять баннер после репортажа НГС о разваливающемся доме, на стене которого висит обращение к Путину





Жильцов разваливающегося барака на Портовой, 4 в Ленинском районе Новосибирска заставили снять баннер с просьбой к президенту Владимиру Путину о расселении их дома. Об этом рассказал корреспонденту НГС собственник квартиры в этом доме Александр Мальцев.







«Сегодня пришёл участковый [Алексей] Зелепукин и представитель управляющей компании ["ЖЭУ-Ремстрой"]. Составили акт, расписались. Плакат мы сняли и положили пока себе, чтобы они его не забирали», — сообщил Александр Мальцев.







По словам Мальцева, заместитель начальника отдела энергетики, жилищного и коммунального хозяйства администрации Ленинского района Борис Захаров высказал управляющей компании своё недовольство баннером.





Сам Захаров отказался общаться с корреспондентом НГС — чиновник посоветовал обратиться в отдел общественных связей администрации.





В акте, который составил участковый, говорилось, что баннер был размещён без протокола общего собрания собственников жилья





В акте, который перед снятием послания составили участковый и представитель УК «ЖЭУ-Ремстрой», сказано, что «данный баннер размещён без предоставления протокола ОСС (общего собрания собственников. — И.К.) о принятом положительном решении о размещении баннера».







Жильцы дома, как пояснил НГС Александр Мальцев, намерены соблюсти эту формальность и вернуть баннер на стену дома.







По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, дом на Портовой, 4 признан аварийным 22 мая 2018 года. «Расселение указанного дома планируется осуществить до 2024 года включительно», — сообщили в мэрии в ответ на запрос НГС.







О том, как живут жители 90-летнего дома без канализации, горячей и холодной воды, НГС рассказал в фоторепортаже.