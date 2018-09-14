Новосибирцы не смогли отстоять аллею на Восходе — там построят часовню

Часовня по размещению, вероятно, должна повторить успех одной из главных достопримечательностей города — часовни на Красном проспекте





Новосибирская епархия РПЦ добилась смены разрешённого использования участка в центре аллеи на улице Восход — принятое решение опубликовали в документах мэрии.







В августе стало известно, что на участке между домами на Зыряновской, 55 и 57 площадью чуть больше 1 тысячи кв. м, который епархия получила в безвозмездное пользование ещё в 2015 году, планируют построить 28-метровую часовню.







В ходе общественных обсуждений горожане раскритиковали проект.







«Считаю, что на столь оживлённом участке не место часовне, обстановка не располагает к строительству здесь церковных объектов, создаст неудобства для пешеходов и изменит вид аллеи, где удобно совершать прогулки», — цитирует мэрия участника обсуждений новосибирца Гусельникова А. В.







Горожане недовольны планами: для их реализации придётся пожертвовать взрослыми деревьями и местом для прогулок





Другой участник слушаний, представленный в документах как П.С. Солодов, заметил, что в районе и так мало зелёных зон, а строительство приведёт к сносу взрослых деревьев и нанесёт непоправимый вред экологии района. Несколько новосибирцев напомнили, что улицу, возможно, придётся расширять, в том числе к молодёжному чемпионату мира по хоккею в 2023 году — дорога ведёт прямо к будущему новому ЛДС, а строительство часовни сделает это расширение невозможным. А.Г. Громилин также добавил, что «установка огромного религиозного символа в центре города оскорбляет его чувства».







Из 10 полученных мэрией сообщений только 3 оказались в поддержку проекта, но не были аргументированы. При этом оба приглашённых эксперта высказались за предоставление разрешения на условно-разрешённый вид использования, и власти приняли решение его предоставить.







Кроме того, РПЦ получила разрешение использовать для строительства религиозных зданий участки в жилмассивах Горский и Просторный. А в конце августа мэрия согласовала установку памятника князю Владимиру Крестителю — он должен появиться на территории Троицкого сквера.

