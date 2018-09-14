Задача с двумя неизвестными: как коммунальщики будут снижать убытки от нового НДС за наш счет

Коммунальные тарифы могут повысить уже в январе 2019 года





Сегодня, 14 сентября, истекает срок, к которому правительство РФ и антимонопольщики должны определиться, сколько раз в следующем году будут повышаться тарифы на коммуналку. В том, что за жизненно необходимые ресурсы мы будем платить еще больше, уже никто не сомневается. Вопрос лишь в том, когда начнутся перемены.







Суть изменений, обсуждаемых кабмином и ФАС, такова. Сейчас регионы и так повышают тарифы на коммуналку раз в год. Обычно это происходит 1 июля. Но на носу пресловутое повышение НДС, и поставщики света, газа и воды переживают, что до традиционного ежегодного повышения тарифов они будут работать в убыток. Поэтому сейчас власти должны решить, дать ли регионам возможность повысить тарифы еще и внепланово — с 1 января 2019 года.







Обсуждать эту возможность в правительстве начали летом. 3 июля депутаты утвердили в первом чтении проект повышения НДС, а 5 августа в Минстрой, в чьем ведении находится ЖКХ, пришло письмо от ассоциации «ЖКХ и городская среда». Авторы — в основном это представители ресурсоснабжающих организаций — посчитали, что если в первом полугодии 2019-го ресурсники по-прежнему будут оказывать населению услуги на 4,5 трлн рублей, то их убытки вырастут на 45 миллиардов. Это станет причиной банкротства многих предприятий и очевидно приведет к снижению качества услуг.







В каждом регионе тарифы рассчитывает местная энергетическая комиссия (РЭК). Следующую индексацию регионы должны провести 1 июля 2019 года, но поставщики не хотят полгода работать с повышенным НДС и прежними тарифами. Поэтому они ратуют за индексацию в два этапа. Ресурсников поддерживают Министерства экономики и энергетики: первые предлагают повышать тарифы на 1,7% и 2,4%, вторые — на 1,7% и 4%. Против двухэтапного повышения выступает ФАС. Антимонопольщики согласны поднять тарифы зимой, но только в тех регионах, где цены ниже средних по стране.







Работать с повышенным НДС, но по старым тарифам поставщики ресурсов не хотят, даже временно





Сейчас свое слово должны сказать федеральные министры. «Решится ли правительство на двухэтапную индексацию — я не знаю», — говорит депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин. В том, что тарифы повысятся, эксперт не сомневается: с ростом НДС ресурсники не смогут уложиться в прежние бюджеты.







Его коллега по профильному комитету Дмитрий Ионин считает, что удержать тарифы можно, например, освободив поставщиков ресурсов от НДС, как это произошло несколько лет назад с управляющими компаниями. «Если распространить этот порядок и на другие предприятия коммунального сектора, то можно не повышать, а понижать тарифы. Сейчас эта тема обсуждается в Госдуме, но Минфин костьми ляжет, чтобы этого не допустить. Рост НДС однозначно приведет к росту стоимости коммунальных услуг», — отмечает депутат.







Но на то, что какой-то регион пойдет на понижение тарифов, рассчитывать особо не стоит — по крайней мере, об этом свидетельствует практика РЭКов. Платежи растут в среднем на 4%, таким образом компенсируя инфляцию. Единственный регион, где подешевели отопление и горячая вода — это Камчатка, но ресурсы там в принципе самые дорогие в стране. К примеру, за кубометр горячей воды в Петропавловске-Камчатском платят 270,38 рублей, тогда как в Волгограде — 30,72 рубля, в Екатеринбурге — 35,18, в Ростове-на-Дону — 35,40, в Красноярске — 40,12 рублей.







Эксперты сходятся в том, что тарифы повысятся по всем направлениям — газ, тепло, вода и электричество. Прежними останутся тарифы на содержание жилья, потому что эту услугу оказывают управляющие компании, а они от НДС освобождены. Но УК могут стать заложниками ситуации с НДС: расчеты с ресурсниками производят они, и все долги недобросовестных собственников жилья ложатся на управляющую компанию. В этом случае УК сможет спасти только переход жителей на прямые договоры с ресурсниками.







Несмотря на повышение тарифов, качество коммунальных услуг останется тем же





— Мы ратуем за прямые договоры, чтобы плата за коммунальные ресурсы шла напрямую, без нашего участия. Закон это позволяет с начала 2018 года, это избавляет нас от определенной головной боли: деньги от потребителей ресурсникам через нас не проходят, соответственно, мы не можем накопить долги. Риск банкротства управляющей компании снижается, — объясняет Илья Сотонин, управляющий «Лиги ЖКХ».







Впрочем, не все управляющие компании горят желанием отправить жилфонд в свободные отношения с ресурсниками — они заинтересованы в денежном обороте, значительную часть которого рискуют потерять при переходе на прямые договоры.





Правительство должно озвучить свою позицию до ноября — чтобы РЭКи успели скорректировать тарифы. До конца года должен решиться еще один вопрос, который обременит россиян дополнительным платежом: правительство может внедрить в коммунальную структуру регионального мусорного оператора, деятельность которого тоже облагается НДС. А это значит, что платить придется еще больше.

