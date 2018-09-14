Андрей Травников устроил на работу Владимира Городецкого
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников определился с кандидатурой члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ — областное правительство в верхней палате парламента России будет представлять экс-губернатор Владимир Городецкий.
Постановление опубликовали на сайте правительства сегодня, 14 сентября.
«<...> Постановляю наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представителя от правительства Новосибирской области Городецкого Владимира Филипповича», — сообщается в документе.
Постановление вступит в силу 1 октября.
Кроме того, сегодня опубликовали ещё одно постановление — об отставке регионального правительства: «Правительству Новосибирской области [постановляю] продолжить исполнение своих полномочий до сформирования нового состава».
Сегодня Андрей Травников официально вступил в должность губернатора Новосибирской области. Он выиграл на прошедших выборах, получив 64,5% голосов. Исполняющим обязанности губернатора, которым он был до сегодняшней инаугурации, его назначил президент Владимир Путин в октябре прошлого года, уволив Владимира Городецкого.
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Кирилл Шматков
Фото Анны Золотовой