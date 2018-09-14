«Лада» перевернулась на крышу после ДТП на трассе

Один из автомобилей перевернулся от удара
Один из автомобилей перевернулся от удара

LADA перевернулась на трассе Р256 под Искитимом после столкновения с машиной той же марки — ДТП произошло днём 14 сентября около автозаправочной станции «Энергия». 


«Факт есть, что столкнулись два автомобиля, но по предварительным данным пострадавших нет», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.


Сейчас автоинспекторы устанавливают обстоятельства и причину происшествия.


В конце августа на бок лег автомобиль в Октябрьском районе Новосибирска — тогда один из водителей решил пойти на обгон и стал инициатором ДТП.

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