Они виновны: суд отправил убийц Кристины Приходько в колонию строгого режима

Сергея Юлина и Максима Овчинникова выводят из зала суда после оглашения приговора
Сергея Юлина и Максима Овчинникова выводят из зала суда после оглашения приговора

Новосибирский областной суд приговорил к длительным срокам убийц Кристины Приходько.


Сергея Юлина приговорили к 22 годам колонии строгого режима и году условно, Максима Овчинникова — к 18 годам в колонии строгого режима и одному году условно.


Также суд решил взыскать с Юлина 4 миллиона рублей, с Овчинникова — 2 миллиона в пользу семьи Приходько. С них также взыщут 199 тысяч 171 рубль, которые родные Кристины потратили на похороны. 


НГС в течение дня следит за оглашением приговора по делу об убийстве Кристины Приходько, убитой в декабре 2017 года, — её родные и близкие рассказали о том, как пережили утрату. 

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