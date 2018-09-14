Двое студентов пришли на пары и получили повестки в полицию за митинг 9 сентября

Полиция продолжает искать участников несогласованного митинга
Полиция продолжает искать участников несогласованного митинга


Два студента СибГУТИ и НГУЭУ пришли на занятия и получили повестки в Центральный ОВД за участие в несогласованном митинге 9 сентября. 


По сообщению активистов штаба Навального в Новосибирске, которые организовывали несогласованную акцию в минувшее воскресенье, полицейским пришлось караулить студентов возле аудиторий.


«Я подходил на пару, немного опаздывал, меня остановил мужчина в штатском, показал удостоверение, я сильно в него не всматривался, предъявил повестку, сказал, нужно прийти. Я прочитал, сказал, что там не написана причина, он такой: "Сейчас напишем". Потом я не проверял, но сформулировано там действительно некорректно, но, мне кажется, уже поздно что-то делать, ведь я подписал обязательство явиться. До этого ещё они подходили к квартире, меня дома не было, мама им открывала. Пытались ей отдать, она сказала нет, отдавайте лично в руки, ищите. Нашли в университете», — рассказал представителям штаба Навального студент НГУЭУ Вадим Сухоненко (запись разговора есть в распоряжении НГС).


Студентам повестки вручают перед началом занятий
Студентам повестки вручают перед началом занятий


Второго студента сотрудники полиции также поджидали перед занятиями — ранее парню уже назначали штраф за раздачу листовок. «Исанбаев Тимур учится в СибГУТИ, пришёл в университет, и перед началом пары вручили повестку — нужно явиться для составления протокола. Напомню, за раздачу листовок-приглашений на митинг Тимура уже судили, штраф — 75 тысяч рублей», — сообщила корреспонденту НГС заместитель координатора штаба Навального в Новосибирске Елена Носковец.


Также были задержаны ещё два участника воскресного митинга против пенсионной реформы — один из задержанных пришёл на апелляцию к программисту Альберту Раянову, которому Центральный районный суд дал 30 суток административного ареста за участие в митинге.


«Дмитрий Пешков задержан у областного суда, где сегодня апелляция у Альберта Раянова, отвезли в ОВД Центральное. На входе в суд два "приёмщика" — сотрудника центра "Э". Также Светлану Каверзину, главу местного "Яблока", задержали и привезли в ОВД. Виталий Брекалов явился по повестке в ОВД, после дачи объяснений его не отпустили, а повезли в ГИБДД на Станционную. Там составили протокол за неоплаченный штраф», — добавила Елена Носковец.

Полиция во второй раз задерживает новосибирцев, которые приходят на апелляции к участникам митинга против повышения пенсионного возраста — 12 сентября в Центральный ОВД доставили трёх участников митингов, которые пришли на апелляцию к Сергею Бойко.


В октябре прошлого года сотрудники полиции прервали лекцию в НГТУ — они искали студента, который участвовал в митинге.

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