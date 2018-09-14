Видео: пожарный автомобиль с мигалкой устроил проверку новосибирским водителям

Сотрудники ГИБДД и МЧС наблюдали, как водители пропускают спецтехнику 
Сотрудники ГИБДД и МЧС наблюдали, как водители пропускают спецтехнику 


Сегодня, 14 сентября, новосибирские автоинспекторы и сотрудники МЧС устроили для водителей проверку — по городу проехал пожарный автомобиль с включёнными проблесковыми маячками, а ГИБДД проверила, насколько охотно им уступают дорогу. 


В городе прошла операция «Маячок» — ГИБДД и МЧС наблюдали, пропустят ли водители спецмашину. Один из автоинспекторов ехал в пожарном автомобиле, также в операции участвовал экипаж ГИБДД.


«Наша главная цель была профилактическая, всё-таки водителям ещё раз напомнить, что существуют службы оперативные, и автомобили этих служб необходимо всё-таки пропускать», — рассказал государственный инспектор отделения пропаганды Управления ГИБДД по Новосибирской области Константин Шкабарня.


Автомобиль начал движение из пожарной части на Широкой, затем проехал Коммунальный мост, Большевистскую и Фабричную, Димитровский мост, проезд Энергетиков, площади Энергетиков и Труда, а затем вернулся в пожарную часть.


Такие акции проводятся в Новосибирске периодически — в них используются автомобили служб, которые свободны от дежурств.


«У нас не стоит задача постоянно, долго ездить, мешать автомобилистам, понимаем, что город загружен и это для нас создаёт определённую проблему. С момента получения сообщения о возгорании наша задача — как можно быстрее приехать к месту пожара, несмотря на то, что административным регламентом предусмотрено время прибытия 10 минут, наша задача прибыть как можно быстрее», — рассказал корреспонденту НГС начальник пресс-службы ГУ МЧС по НСО Павел Винаков.


Во время акции инспекторы составили протоколы на двух водителей. Теперь суд будет выносить решение по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ (непредоставление преимущества), уточнил Константин Шкабарня.


Он добавил, что водители не объяснили, почему не пропустили пожарную службу.



Цель акции — напомнить водителям о правилах дорожного движения
Цель акции — напомнить водителям о правилах дорожного движения


Маршрут начался в пожарной части на Широкой
Маршрут начался в пожарной части на Широкой


Мужчина, на которого составил протокол, не объяснил, почему не пропустил пожарных
Мужчина, на которого составил протокол, не объяснил, почему не пропустил пожарных


Операция закончилась быстро, так как в городе плотное движение
Операция закончилась быстро, так как в городе плотное движение


За поведением автомобилистов следили и из машины пожарных, и из машин ГИБДД
За поведением автомобилистов следили и из машины пожарных, и из машин ГИБДД


Решение по протоколу будет выносить суд
Решение по протоколу будет выносить суд


В апреле прошлого года НГС рассказывал об аналогичной акции, которую ГИБДД проводила вместе со скорой помощью.

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