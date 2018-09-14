Видео: пожарный автомобиль с мигалкой устроил проверку новосибирским водителям

Сотрудники ГИБДД и МЧС наблюдали, как водители пропускают спецтехнику





Сегодня, 14 сентября, новосибирские автоинспекторы и сотрудники МЧС устроили для водителей проверку — по городу проехал пожарный автомобиль с включёнными проблесковыми маячками, а ГИБДД проверила, насколько охотно им уступают дорогу.





В городе прошла операция «Маячок» — ГИБДД и МЧС наблюдали, пропустят ли водители спецмашину. Один из автоинспекторов ехал в пожарном автомобиле, также в операции участвовал экипаж ГИБДД.





«Наша главная цель была профилактическая, всё-таки водителям ещё раз напомнить, что существуют службы оперативные, и автомобили этих служб необходимо всё-таки пропускать», — рассказал государственный инспектор отделения пропаганды Управления ГИБДД по Новосибирской области Константин Шкабарня.





Автомобиль начал движение из пожарной части на Широкой, затем проехал Коммунальный мост, Большевистскую и Фабричную, Димитровский мост, проезд Энергетиков, площади Энергетиков и Труда, а затем вернулся в пожарную часть.





Такие акции проводятся в Новосибирске периодически — в них используются автомобили служб, которые свободны от дежурств.







«У нас не стоит задача постоянно, долго ездить, мешать автомобилистам, понимаем, что город загружен и это для нас создаёт определённую проблему. С момента получения сообщения о возгорании наша задача — как можно быстрее приехать к месту пожара, несмотря на то, что административным регламентом предусмотрено время прибытия 10 минут, наша задача прибыть как можно быстрее», — рассказал корреспонденту НГС начальник пресс-службы ГУ МЧС по НСО Павел Винаков.





Во время акции инспекторы составили протоколы на двух водителей. Теперь суд будет выносить решение по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ (непредоставление преимущества), уточнил Константин Шкабарня.







Он добавил, что водители не объяснили, почему не пропустили пожарную службу.









Цель акции — напомнить водителям о правилах дорожного движения





Маршрут начался в пожарной части на Широкой





Мужчина, на которого составил протокол, не объяснил, почему не пропустил пожарных





Операция закончилась быстро, так как в городе плотное движение





За поведением автомобилистов следили и из машины пожарных, и из машин ГИБДД





Решение по протоколу будет выносить суд





В апреле прошлого года НГС рассказывал об аналогичной акции, которую ГИБДД проводила вместе со скорой помощью.