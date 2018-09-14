Новосибирцам рассказали о забытом архитекторе, построившем 30 известных зданий
В Новосибирске издадут книгу об архитекторе Борисе Гордееве, который построил много знаковых зданий города — сегодня в НГУАДИ представили макет книги о нём.
«Это архитектор, незаслуженно забытый в городе Новосибирске, но очень много сделавший для его развития. Только его конструктивистских объектов 30 штук в городе. В 1932 году он был главным архитектором Новосибирска. Гордеев имеет отношение к театру оперы и балета, его современному виду. Он возглавлял строительство железнодорожного вокзала, он автор легендарного "Дома с часами" (Красный проспект, 11. — И.К.), "Кузбассугля" (Красный проспект, 49 и 4 прилегающих дома на Державина. — И.К.) … И областное правительство (Красный проспект, 18. — И.К.). Почему-то все называют архитектором [этого здания] Крячкова, но его проект не был принят, а группа Гордеева подключилась и переработала этот проект. Гордееву вчера исполнилось 115 лет», — рассказал корреспонденту НГС продюсер проекта Олег Викторович.
Викторович уточнил, что архитектор Гордеев родился в Нижнем Новгороде, а приехал в Новосибирск в 1928 году. Проработал здесь до войны, далее некоторое время прожил в Красноярске, потом вернулся в Новосибирск и умер от туберкулёза в 1943 году.
Над проектом книги о Гордееве и его архитектурной группе работают журналист Марина Шабанова, фотограф Евгений Иванов, инженер-строитель и краевед Вадим Капустин, который нашёл и привёз в Новосибирск личный архив архитектора Гордеева, а 5 лет назад выпустил брошюру, посвящённую его работе.
Последние годы в Новосибирске регулярно вспоминают имена незаслуженно забытых земляков. Два года назад представили горожанам творчество малоизвестного широкому кругу художника Григория Ликмана, который был оригинальным карикатуристом, графиком и живописцем. Большинство его работ находятся в частных коллекциях.
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Илья Калинин
Фото Густаво Зырянова