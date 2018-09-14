Новосибирцам рассказали о забытом архитекторе, построившем 30 известных зданий

Борис Гордеев (на фото — третий слева) со своей группой работал на строительстве оперного театра, «Дома с часами» и руководил стройкой вокзала Новосибирск-Главный
Борис Гордеев (на фото — третий слева) со своей группой работал на строительстве оперного театра, «Дома с часами» и руководил стройкой вокзала Новосибирск-Главный


В Новосибирске издадут книгу об архитекторе Борисе Гордееве, который построил много знаковых зданий города — сегодня в НГУАДИ представили макет книги о нём.


«Это архитектор, незаслуженно забытый в городе Новосибирске, но очень много сделавший для его развития. Только его конструктивистских объектов 30 штук в городе. В 1932 году он был главным архитектором Новосибирска. Гордеев имеет отношение к театру оперы и балета, его современному виду. Он возглавлял строительство железнодорожного вокзала, он автор легендарного "Дома с часами" (Красный проспект, 11. — И.К.), "Кузбассугля" (Красный проспект, 49 и 4 прилегающих дома на Державина. — И.К.) … И областное правительство (Красный проспект, 18. — И.К.). Почему-то все называют архитектором [этого здания] Крячкова, но его проект не был принят, а группа Гордеева подключилась и переработала этот проект. Гордееву вчера исполнилось 115 лет», — рассказал корреспонденту НГС продюсер проекта Олег Викторович.


Собравшимся на презентации рассказали как о самом архитекторе, так и о его рабочей группе и созданных ими городских объектах
Собравшимся на презентации рассказали как о самом архитекторе, так и о его рабочей группе и созданных ими городских объектах


Викторович уточнил, что архитектор Гордеев родился в Нижнем Новгороде, а приехал в Новосибирск в 1928 году. Проработал здесь до войны, далее некоторое время прожил в Красноярске, потом вернулся в Новосибирск и умер от туберкулёза в 1943 году.


Макет обложки готовящегося издания про архитектора Бориса Гордеева
Макет обложки готовящегося издания про архитектора Бориса Гордеева


Над проектом книги о Гордееве и его архитектурной группе работают журналист Марина Шабанова, фотограф Евгений Иванов, инженер-строитель и краевед Вадим Капустин, который нашёл и привёз в Новосибирск личный архив архитектора Гордеева, а 5 лет назад выпустил брошюру, посвящённую его работе.


Один из объектов Гордеева: жилой комплекс кооператива «Кузбассуголь»
Один из объектов Гордеева: жилой комплекс кооператива «Кузбассуголь»


Последние годы в Новосибирске регулярно вспоминают имена незаслуженно забытых земляков. Два года назад представили горожанам творчество малоизвестного широкому кругу художника Григория Ликмана, который был оригинальным карикатуристом, графиком и живописцем. Большинство его работ находятся в частных коллекциях.

Прочтений: 1416

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено