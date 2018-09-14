Мэрия потребовала снести павильон около «Вилки-Ложки» на «Речном вокзале»

Требование мэрии относится к зданию, что вплотную пристроено к «Вилке-Ложке»





Мэрия Новосибирска собралась сносить пристройку к зданию «Вилки-Ложки» у станции метро «Речной вокзал» — власти считают здание самовольной постройкой, но его владелец с этим не согласен.







Городские власти обратились в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к ООО «ВЕРС» с требованием снести самовольную постройку площадью 389,7 кв. м, находящуюся на улице Большевистской, 12. Данные об этом есть в картотеке «Электронное правосудие»: заявление подано 5 сентября и ещё не рассмотрено по существу.





Как пояснил корреспонденту НГС директор компании «Отелит» (ей принадлежит «ВЕРС») Евгений Бурденюк, иск мэрии относится только к той части здания, которая находится слева от «Вилки-Ложки». Он отметил, что сейчас компания «ВЕРС» пытается перезаключить договор аренды земельного участка, но встречает сопротивление со стороны мэрии.





Площадь пристройки — почти 400 квадратов





Эту же информацию подтвердили в юридической службе «Отелита», заметив, что здание «не является самовольной постройкой». «Мне непонятно, почему вы его так называете. Мэрия уже заключала с нами договоры аренды этого земельного участка ранее. В чём причина отказа, я не знаю. Конечно, у нас будет стратегия защиты, но пока рано о чём-либо говорить», — пояснили представитель юридической службы компании.





Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать причины сноса пристройки и основания, по которым договор аренды земельного участка не был продлён.



