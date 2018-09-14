Юлиус провёл в составе «Сибири» 5 матчей КХЛ, но не забил ни одной шайбы

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» расстался с одним из легионеров, финном Юлиусом Юнтиллой.





«Хоккейный клуб "Сибирь" и нападающий Юлиус Юнттила расторгли контракт по обоюдному согласию», — говорится в сообщении пресс-службы команды.





Юлиус вошёл в состав «Сибири» в мае 2018 года. Он почти всю свою карьеру провёл в родном клубе Karpat. Исключением стал лишь сезон 2016/2017, когда хоккеист пробовал свои силы в Швеции.





По данным статистики на сайте КХЛ, Юлиус играл во всех пяти матчах «Сибири» в этом сезоне, но не смог забить ни одной шайбы, при этом все игры команда проиграла.