Хоккейный клуб «Сибирь» расстался с одним из легионеров
Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» расстался с одним из легионеров, финном Юлиусом Юнтиллой.
«Хоккейный клуб "Сибирь" и нападающий Юлиус Юнттила расторгли контракт по обоюдному согласию», — говорится в сообщении пресс-службы команды.
Юлиус вошёл в состав «Сибири» в мае 2018 года. Он почти всю свою карьеру провёл в родном клубе Karpat. Исключением стал лишь сезон 2016/2017, когда хоккеист пробовал свои силы в Швеции.
По данным статистики на сайте КХЛ, Юлиус играл во всех пяти матчах «Сибири» в этом сезоне, но не смог забить ни одной шайбы, при этом все игры команда проиграла.
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Елена Громкова
Фото hcsibir.ru