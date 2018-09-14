Как на обложке: во дворе на Коммунистической появились граффити с «тусовочными соболями»

Сегодня Иван Ягода дорисовал граффити во дворе Коммунистической, 45





Сегодня, 14 сентября, у бара Rooks во дворе на улице Коммунистической появились новые граффити — это те же соболя, которые художник Иван Ягода рисовал в Первомайском сквере, недалеко от гостиницы «Центральная».







«Изначально я увидел одну из работ Ивана Ягоды в Первомайском сквере на одной из стен: она запала мне в голову, но я тогда ещё не знал, что с ней делать. И забыл про это, а когда была Народная премия НГС и вышла книга к юбилею города и сайта с обложкой, на которой как раз размещены соболя, нарисованные Ягодой, я подумал, что их можно перенести на какую-то другую поверхность. В нашем случае самое простое было нанести граффити на стену и выпустить одежду с соболями. 17 сентября будет готова первая партия свитшотов с ними. А на стене во дворе Ваня дорисовал тусовочных соболей — и я, и он, не сговориваясь, назвали их такими», — рассказал корреспонденту НГС соучредитель бара The Rooks Игорь Каменев.





Соболя в процессе работы





Граффити во дворе бара периодически обновляются, поэтому соболя будут там до мая или июня следующего года. Вместо надписей «Россия давай!» и «Новосиб отжигай!» возле этих соболей написаны фразы, отсылающие к песням — «Wap Shuba Doooba» и «Ramamba Haru Mamba Rooks».





«Мне понравилось очень, что народом так воспринялось это всё, НГС и Rooks — амбассадоры народа, поэтому город принял эту концепцию. Радует, что из увиденной как-то полушутки автором, мной, появилась серия работ, каждую из которых я пытаюсь сделать уникальной. Возле бара я попытался их адаптировать немного, но они остались всё теми же соболями, тусовочными», — пояснил корреспонденту НГС Иван Ягода.





Иван Ягода считает, что теперь соболя окончательно нашли своё место





Работы отличаются цветами: на оригинале фон был светлый, а соболя тёмные, здесь же, всё наоборот, потому что, по мнению художника, они должны выходить из тени в свет.





«На самом деле в 2ГИС есть значки такие: в какой-то момент, когда на компьютере отодвигаешь город далеко, открывается карта страны, на которой у каждого города свой значок. У Новосибирска это соболь. А до этого я не воспринимал соболей как символ город. Тогда и пришла мысль, что надо с этим что-то делать и придать весёлость. Думаю, что теперь весёлые танцующие соболя нашли своего конечного потребителя — танцующих весёлых ребят, которые приходят в Rooks», — добавил Ягода.



