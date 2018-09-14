Пора на юг: из холодного Новосибирска начали улетать птицы

На середину сентября приходится пик отлёта птиц
На середину сентября приходится пик отлёта птиц

Новосибирск начали покидать скворцы, дрозды и осоеды — орнитологи отмечают, что в середине сентября наблюдается пик миграции птиц на юг.


Орнитолог Алексей Яновский рассказал, что сейчас в окрестностях Новосибирска много птиц, которые пролетают через город по пути с севера.


«Сейчас очень многие птицы улетают. Местные улетают, более северные пролетают через нас. Середина сентября — это самый массовый пролёт, наибольшее количество видов участвует в пролёте. Тем более, сейчас и снегопады, и сильные похолодания. Всё это стимулирует птиц к отлёту. <…> Сейчас идёт интенсивный отлёт скворцов, нескольких видов дроздов. <…> Пастушковые тоже сейчас улетают. Любители птиц сообщают, что на прошлой неделе были частые встречи с козодоями в черте города. Это очень теплолюбивая птица, так что в начале сентября уже отлетают», — рассказал корреспонденту НГС орнитолог Алексей Яновский.


По его словам, сейчас окрестности города покидают и хищные птицы — пустельга, дербник и осоед.


«В октябре улетят лебеди, но будет зависеть от погоды. Могут и до середины или конца месяца задержаться. Всё будет зависеть от замерзания водоёмов. Замерзание водоёмов стимулирует к отлёту птиц. Снегопады тоже стимулируют», — добавил орнитолог.


Одними из первых Новосибирск начали покидать стрижи — птицы начали улетать в середине августа.

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