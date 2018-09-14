С новым губернатором: Андрей Травников принёс присягу и стал главой Новосибирской области
Сегодня в 11:00 началась церемония инаугурации Андрея Травникова, избранного губернатором Новосибирской области на выборах 9 сентября.
Церемония проходит в концертном зале имени А.М. Каца на Красном проспекте
Корреспонденты НГС находятся на месте и ведут прямую трансляцию события.
На выборах, прошедших 9 сентября, Андрей Травников набрал 64,59% голосов избирателей, пришедших на участки. Явка была невысокой — 29,52%.
Несколько фото с места от нашего фотографа Ольги Бурлаковой.
В зале Каца замечены как минимум два бывших губернатора Новосибирской области — Владимир Городецкий и Василий Юрченко.
Уточнение: Виктор Толоконский тоже пришёл.
Очень стремительная церемония быстро закончилась.
«В соответствии со статьёй 28 Устава Новосибирской области губернатор региона считается вступившим в должность с момента произнесения присяги на верность народу и Конституции Российской Федерации, уставу Новосибирской области», — уточняют в областном правительстве.
То есть теперь, спустя 11 месяцев, у области наконец появился губернатор.
НГС
Фото Ольги Бурлаковой