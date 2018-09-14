С новым губернатором: Андрей Травников принёс присягу и стал главой Новосибирской области

С прошлого октября Андрей Травников был врио губернатора, а сегодня избавится от приставки «врио»
С прошлого октября Андрей Травников был врио губернатора, а сегодня избавится от приставки «врио»


Сегодня в 11:00 началась церемония инаугурации Андрея Травникова, избранного губернатором Новосибирской области на выборах 9 сентября.


Церемония проходит в концертном зале имени А.М. Каца на Красном проспекте 


Корреспонденты НГС находятся на месте и ведут прямую трансляцию события. 



На выборах, прошедших 9 сентября, Андрей Травников набрал 64,59% голосов избирателей, пришедших на участки. Явка была невысокой — 29,52%. 


Несколько фото с места от нашего фотографа Ольги Бурлаковой. 


На инаугурацию Травникова приехали представители РПЦ. На фото — настоятель собора во имя Александра Невского
На инаугурацию Травникова приехали представители РПЦ. На фото — настоятель собора во имя Александра Невского


В зале им. А.М. Каца сегодня очень много гостей
В зале им. А.М. Каца сегодня очень много гостей


В сквере Крячкова у филармонии дежурит полиция
В сквере Крячкова у филармонии дежурит полиция


Андрей Травников и председатель областной избирательно комиссии Ольга Благо на сцене филармонии
Андрей Травников и председатель областной избирательно комиссии Ольга Благо на сцене филармонии


В зале Каца замечены как минимум два бывших губернатора Новосибирской области — Владимир Городецкий и Василий Юрченко. 


Городецкий работал губернатором с сентября 2014 года по октябрь 2017 год
Городецкий работал губернатором с сентября 2014 года по октябрь 2017 год


Юрченко возглавлял область с сентября 2010 года по март 2014 года
Юрченко возглавлял область с сентября 2010 года по март 2014 года


Уточнение: Виктор Толоконский тоже пришёл.


Очень стремительная церемония быстро закончилась. 


«В соответствии со статьёй 28 Устава Новосибирской области губернатор региона считается вступившим в должность с момента произнесения присяги на верность народу и Конституции Российской Федерации, уставу Новосибирской области», — уточняют в областном правительстве. 


То есть теперь, спустя 11 месяцев, у области наконец появился губернатор. 


Андрей Травников принёс присягу
Андрей Травников принёс присягу


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