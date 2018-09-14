С новым губернатором: Андрей Травников принёс присягу и стал главой Новосибирской области

С прошлого октября Андрей Травников был врио губернатора, а сегодня избавится от приставки «врио»





Сегодня в 11:00 началась церемония инаугурации Андрея Травникова, избранного губернатором Новосибирской области на выборах 9 сентября.





Церемония проходит в концертном зале имени А.М. Каца на Красном проспекте





Корреспонденты НГС находятся на месте и ведут прямую трансляцию события.









На выборах, прошедших 9 сентября, Андрей Травников набрал 64,59% голосов избирателей, пришедших на участки. Явка была невысокой — 29,52%.





11:33

Несколько фото с места от нашего фотографа Ольги Бурлаковой.





На инаугурацию Травникова приехали представители РПЦ. На фото — настоятель собора во имя Александра Невского





В зале им. А.М. Каца сегодня очень много гостей





В сквере Крячкова у филармонии дежурит полиция





Андрей Травников и председатель областной избирательно комиссии Ольга Благо на сцене филармонии





11:42

В зале Каца замечены как минимум два бывших губернатора Новосибирской области — Владимир Городецкий и Василий Юрченко.





Городецкий работал губернатором с сентября 2014 года по октябрь 2017 год





Юрченко возглавлял область с сентября 2010 года по март 2014 года





Уточнение: Виктор Толоконский тоже пришёл.





11:50

Очень стремительная церемония быстро закончилась.





«В соответствии со статьёй 28 Устава Новосибирской области губернатор региона считается вступившим в должность с момента произнесения присяги на верность народу и Конституции Российской Федерации, уставу Новосибирской области», — уточняют в областном правительстве.





То есть теперь, спустя 11 месяцев, у области наконец появился губернатор.





Андрей Травников принёс присягу



