Мужчина выпал из окна девятиэтажки на Холодильной

«Был такой случай. Особых подробностей пока не можем сообщить, проверка проводится. Мужчина 1970 года рождения. Сейчас проводится процессуальная проверка, разбираются в обстоятельствах», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.

Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!



Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.



Александр Сильченко

Фото Анны Золотовой из архива НГС

