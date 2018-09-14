Пристав простил должнику 870 тысяч и пошёл под суд

Сейчас бывший судебный пристав уволен в связи с утратой доверия
Сейчас бывший судебный пристав уволен в связи с утратой доверия

Бывший судебный пристав отдела судебных приставов Заельцовского района Новосибирска пошёл под суд за получение взяток.


По информации прокуратуры, в 2017 году 29-летний судебный пристав дважды получил взятку за то, что прекратил исполнительные производства против должников и снял арест с их банковских счетов. 


«У пристава находилось исполнительное производство о взыскании с жительницы города Новосибирска 1,1 миллионов рублей. За незаконное снятие ареста с банковских счетов обвиняемый получил 25 тысяч рублей. 


За незаконное окончание исполнительного производства о взыскании с местного жителя 870 тысяч рублей обвиняемый получил 15 тысяч рублей», 


— сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. 


Сейчас дело бывшего пристава направлено в Заельцовский районный суд. Его обвиняют в ч.3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за совершение незаконных действий). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от трёх до восьми лет со штрафом и лишением права занимать определённые должности на срок до пяти лет.


«Его уволили по нашему представлению в связи с утратой доверия <…> это по антикоррупционному законодательству», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе новосибирской прокуратуры.


Корреспондент НГС направил запрос в УФССП по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.


Ранее начальник УМВД по Новосибирску Юрий Горчаков назвал среднюю сумму взятки в городе — за год она выросла в 2,5 раза.

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