Рекордный август: новосибирцы взяли за месяц больше 8 тысяч ипотек

Специалисты Росреестра фиксируют не останавливающийся рост числа ипотек
Специалисты Росреестра фиксируют не останавливающийся рост числа ипотек

Специалисты Росреестра подсчитали, сколько ипотечных кредитов за 8 месяцев 2018 года взяли новосибирцы.


Всего жители Новосибирской области с начала года оформили 53 тысячи ипотек — такое количество занесли в Единый государственный реестр.


«За 8 месяцев текущего года количество ипотек выросло на 29% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года — 41 253 ипотеки. В 2016 году за это же время Управлением было зарегистрировано 39 268 ипотек, это на 36% меньше, по сравнению с показателями текущего года», — говорят в пресс-службе Росреестра.


При этом количество зарегистрированных ипотек в августе 2018 года составило 8259 — это самое большое количество ипотечных сделок в 2018 году.


Кроме того, этот показатель на 28% больше по сравнению с августом 2017 года, тогда было 6445 зарегистрированных ипотек.


За первые 4 месяца 2018 года, по подсчётам Росреестра, новосибирцы взяли 24 тысячи ипотек.

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