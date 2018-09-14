Рекордный август: новосибирцы взяли за месяц больше 8 тысяч ипотек
Специалисты Росреестра подсчитали, сколько ипотечных кредитов за 8 месяцев 2018 года взяли новосибирцы.
Всего жители Новосибирской области с начала года оформили 53 тысячи ипотек — такое количество занесли в Единый государственный реестр.
«За 8 месяцев текущего года количество ипотек выросло на 29% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года —
При этом количество зарегистрированных ипотек в августе 2018 года составило 8259 — это самое большое количество ипотечных сделок в 2018 году.
Кроме того, этот показатель на 28% больше по сравнению с августом 2017 года, тогда было 6445 зарегистрированных ипотек.
За первые 4 месяца 2018 года, по подсчётам Росреестра, новосибирцы взяли 24 тысячи ипотек.
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Елена Громкова
Фото Татьяны Фатеевой