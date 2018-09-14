На перекрёстке Советского шоссе и Петухова отключили электричество: без светофора на дорогах коллапс
Утром 14 сентября в Новосибирске на перекрёстке Советского шоссе и улицы Петухова сломался светофор.
«Перекресток Советского шоссе и Петухова — не работает светофор. Коллапс. Я ехал со стороны Петухова, особой пробки не было, сложно проехать неработающий светофор на перекрёстке. Со стороны ОбьГЭС визуально пробка большая — конца не видно, со стороны Винаповского моста тоже», — написал в редакцию НГС читатель.
В СМЭУ пояснили, что на перекрёстке нет электричества, на месте уже работают специалисты. Проблему обещают устранить оперативно. Сейчас выясняются причины отключения света.
На этой неделе у водителей также были сложности на перекрёстке Федосеева и Бориса Богаткова в Октябрьском районе — там светофор отключали на 5 часов.
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Елена Громкова
Фото читателя НГС
Фрагмент yandex.ru/maps