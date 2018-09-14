На перекрёстке Советского шоссе и Петухова отключили электричество: без светофора на дорогах коллапс

Новосибирцы попали в пробку на перекрёстке
Новосибирцы попали в пробку на перекрёстке


Утром 14 сентября в Новосибирске на перекрёстке Советского шоссе и улицы Петухова сломался светофор.


«Перекресток Советского шоссе и Петухова — не работает светофор. Коллапс. Я ехал со стороны Петухова, особой пробки не было, сложно проехать неработающий светофор на перекрёстке. Со стороны ОбьГЭС визуально пробка большая — конца не видно, со стороны Винаповского моста тоже», — написал в редакцию НГС читатель.


В СМЭУ пояснили, что на перекрёстке нет электричества, на месте уже работают специалисты. Проблему обещают устранить оперативно. Сейчас выясняются причины отключения света. 


Очевидцы отмечают, что пробка со стороны ОбьГЭС сложнее
Очевидцы отмечают, что пробка со стороны ОбьГЭС сложнее


На этой неделе у водителей также были сложности на перекрёстке Федосеева и Бориса Богаткова в Октябрьском районе — там светофор отключали на 5 часов.

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