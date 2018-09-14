Улицу рядом с площадью Маркса перекроют на выходных ради ярмарки

Новосибирцам обещают скидки на ярмарке до 20%
Новосибирцам обещают скидки на ярмарке до 20%


Завтра, 15 сентября, рядом с площадью Маркса в Новосибирске перекроют движение — здесь развернётся сельскохозяйственная ярмарка.


«С 7.00 до 16.00 на улице Сибиряков-Гвардейцев на участке от площади Маркса до пересечения с улицами Новогодней и Покрышкина вводится временное прекращение движения транспортных средств с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.


Ярмарка будет работать с 10.00 до 16.00.


«Участники (около 200) — организации пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственные товаропроизводители Новосибирска и Новосибирской области, владельцы крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, цены на продукцию которых будут до 20 % ниже средних по городу», — передают в пресс-центре.


Дорогу закроют уже в 7 утра
Дорогу закроют уже в 7 утра


Аналогичная осенняя ярмарка была на площади Маркса в прошлом сентябре — тогда улицу Сибиряков-Гвардейцев тоже перекрывали.

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