Улицу рядом с площадью Маркса перекроют на выходных ради ярмарки

Новосибирцам обещают скидки на ярмарке до 20%





Завтра, 15 сентября, рядом с площадью Маркса в Новосибирске перекроют движение — здесь развернётся сельскохозяйственная ярмарка.





«С 7.00 до 16.00 на улице Сибиряков-Гвардейцев на участке от площади Маркса до пересечения с улицами Новогодней и Покрышкина вводится временное прекращение движения транспортных средств с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.





Ярмарка будет работать с 10.00 до 16.00.







«Участники (около 200) — организации пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственные товаропроизводители Новосибирска и Новосибирской области, владельцы крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, цены на продукцию которых будут до 20 % ниже средних по городу», — передают в пресс-центре.







Дорогу закроют уже в 7 утра





Аналогичная осенняя ярмарка была на площади Маркса в прошлом сентябре — тогда улицу Сибиряков-Гвардейцев тоже перекрывали.