Улицу рядом с площадью Маркса перекроют на выходных ради ярмарки
Завтра, 15 сентября, рядом с площадью Маркса в Новосибирске перекроют движение — здесь развернётся сельскохозяйственная ярмарка.
«С 7.00 до 16.00 на улице Сибиряков-Гвардейцев на участке от площади Маркса до пересечения с улицами Новогодней и Покрышкина вводится временное прекращение движения транспортных средств с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.
Ярмарка будет работать с 10.00 до 16.00.
«Участники (около 200) — организации пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственные товаропроизводители Новосибирска и Новосибирской области, владельцы крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, цены на продукцию которых будут до 20 % ниже средних по городу», — передают в пресс-центре.
Аналогичная осенняя ярмарка была на площади Маркса в прошлом сентябре — тогда улицу Сибиряков-Гвардейцев тоже перекрывали.
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Елена Громкова
Фото Стаса Соколова
Фрагмент справочника 2ГИС