«Тойота» сбила 8-летнего велосипедиста: ребенка доставили в больницу

После ДТП мальчика забрали в больницу

Вечером 13 сентября водитель «Тойоты» сбил 8-летнего мальчика на велосипеде — того доставили в больницу на машине скорой помощи. Инцидент случился на улице Рогачёва в Бердске.







«В районе 19 часов на улице Рогачёва, 32 автомобиль "Тойота" наехал на 8-летнего велосипедиста — мальчика, который пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе МВД по Новосибирской области.







8-летнего ребенка увезли с место происшествия в больницу, сейчас им занимаются врачи. В обстоятельствах аварии разбирается полиция.







В начале сентября под колеса автомобиля попал ещё один ребёнок — он переходил дорогу вместе с мамой и на них наехала маршрутка/