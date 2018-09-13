Новосибирск уступил сибирским городам в рейтинге безопасности

Новосибирцы оценили свою безопасность на 6,5 балла — она оказалась ниже средней по стране
Новосибирцы оценили свою безопасность на 6,5 балла — она оказалась ниже средней по стране

Специалисты портала поиска недвижимости Domofond.ru опросили 60 тысяч человек по России, чтобы узнать, как они оценивают безопасность жизни в своих городах.


«Участникам опроса предложили оценить утверждение: "Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в тёмное время суток" по шкале от 1 до 10, где 1 означает "полностью не согласен", а 10 — "полностью согласен"», — рассказали представители портала.


По результатам опроса, в полной безопасности в своём городе себя чувствует только каждый пятый россиянин, а средняя оценка по стране составила 6,7 балла. Самым безопасным городом России стал Грозный, а самым опасным для жизни россиян — Новочеркасск.


В рейтинге безопасности Новосибирск занял 100-е место из 150, а жители оценили его на 6,5 балла. Его обошли многие сибирские города: самым безопасным из них оказался Барнаул — он занял 57-ю строчку в рейтинге, чуть менее безопасными — Томск на 62-м месте и Кемерово на 90-м. Ниже Новосибирска из ближайших сибирских городов в рейтинге безопасности опустился только Омск — он занял 128-ю строчку рейтинга.


В прошлом году аналитики сайта Domofond.ru выяснили, что новосибирцы оказались недовольны стоимостью жизни в городе.

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