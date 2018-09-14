«Убийцы нагло ухмылялись»: двух новосибирцев судят за жестокое убийство девушки в коттедже

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19-летняя Кристина Приходько была зверски убита прошлой зимой
19-летняя Кристина Приходько была зверски убита прошлой зимой

Сегодня, 14 сентября, в Новосибирском областном суде идут слушания о зверском убийстве 19-летней Кристины Приходько — в её убийстве обвиняют Сергея Юлина и Максима Овчинникова. 


«Они обвиняются в совершении изнасилования, насильственных действий сексуального характера, а также в её убийстве, — рассказала корреспонденту НГС гособвинитель по делу Марина Морковина. — Кроме того, Юлин совершил кражу денежных средств потерпевшей уже после совершённого убийства. Кроме того, они обвиняются в похищении и уничтожении официальных документов, а именно паспорта, который они обнаружили уже после убийства. Собрали документы и сожгли». 


Прокуратура запросила 24 года для Юлина и 24 года 11 месяцев для Овчинникова. В ведомстве уточнили, что мужчины занимались перепродажей алкоголя, а официально нигде не работали. У Юлина есть семья и двое детей. 


Студентка пропала 21 декабря 2017 года. На следующий день её тело обнаружили в лесу недалеко от улицы Софийской. По версии следствия, Приходько откликнулась на объявление о работе, которое разместили двое предполагаемых убийц, — девушка должна была убраться в доме в дачном сообществе «Светофор» за 3 тысячи рублей. 


В СК сообщали, что мужчины изнасиловали и убили девушку. «После совершения преступлений погрузили тело девушки в сумку и на автомобиле отвезли в лесной массив Советского района, отнесли сумку в глубь лесного массива и скинули её в яму, присыпав снегом», — описывали преступление в пресс-службе СК России по Новосибирской области.


Срочная новость! 


Новосибирский областной суд признал Юлина и Овчинникова виновными в убийстве Кристины Приходько. Их ожидают длительные сроки в колонии строгого режима. 


Сергея Юлина приговорили к 22 годам колонии строго режима и году условно, Максима Овчинникова — к 18 годам в колонии строгого режима и одному году условно.


Из зала выводят Сергея Юлина — ему дали 22 года строгого режима. Фото Алёны Истоминой
Из зала выводят Сергея Юлина — ему дали 22 года строгого режима. Фото Алёны Истоминой


Максиму Овчинникову присудили чуть меньший срок — 18 лет. Фото Алёны Истоминой
Максиму Овчинникову присудили чуть меньший срок — 18 лет. Фото Алёны Истоминой


Людмила Владимировна Приходько, бабушка Кристины, рассказала о своей внучке, которую потеряла в декабре прошлого года. 


«У нас это была самая младшая и любимая девочка. Мне до сих пор кажется, что она сегодня-завтра должна прийти. Она часто ко мне приходила. Постоянно спрашивала: "Бабулька, что тебя сделать — пол помыть, посуду"», — говорит Людмила Владимировна. 


Бабушка Кристины Приходько с горечью вспоминает заботу, с которой к ней относилась внучка
Бабушка Кристины Приходько с горечью вспоминает заботу, с которой к ней относилась внучка



Корреспондента НГС вывели из зала суда при попытке сфотографировать подсудимых. При этом в зале работают операторы двух телекомпаний. Это не помешает нам первыми сообщить о решении суда и приговоре. 


Ирина Ратникова, преподаватель Кристины в колледже, называет её «старательной студенткой». 


«Когда Кристину искали, я была в курсе всей информации. Когда ее искали, у нас весь преподавательский состав переживал. Она была хорошей студенткой, старательной. Сейчас пришла посмотреть в глаза преступникам, которые совершили такое жестокое убийство», — рассказывает Ирина Ратникова. 


На суд пришла Ирина Ратникова — она преподавала у Кристины Приходько в колледже. Фото Алёны Истоминой
На суд пришла Ирина Ратникова — она преподавала у Кристины Приходько в колледже. Фото Алёны Истоминой


В перерыве Константин Приходько поделился деталями дела, которые удалось выяснить следователям. 


По словам Приходько, изначально в дом к Юлину и Овчинникову должна была ехать другая девушка 16 лет — она хотела убрать коттедж с подругой. В итоге взялась ехать одна Кристина, потому что хотела заработать денег на подарки родственникам и друзьям к Новому году, рассказал её отец. 


По данным отца Кристины, у Сергея Юлина было несколько фейковых страниц в социальных сетях — под именами Сергей Осипов, Сергей Измайлов и Сергей Сергеевич, но для переписки он использовал ту, где была указана фамилия Осипов. 


Скриншоты переписки с человеком, представлявшимся Сергеем Осиповым — это один из подсудимых. Фото Алёны Истоминой
Скриншоты переписки с человеком, представлявшимся Сергеем Осиповым — это один из подсудимых. Фото Алёны Истоминой


Отец Кристины Константин Приходько сказал, что подал к подсудимым иск о возмещении морального ущерба — 6 миллионов на двоих. Также он требует материальной компенсации — около 200 тысяч рублей, которые он потратил на похороны дочери. 


Величину суммы Приходько объясняет тем, что в случае обвинительного приговора Юлин и Овчинников не смогут рассчитывать на УДО — они не смогут заплатить. 


В перерыве суда близкие и родные Кристины Приходько смотрели её фотографии. Фото Алёны Истоминой
В перерыве суда близкие и родные Кристины Приходько смотрели её фотографии. Фото Алёны Истоминой


Друзей Кристины вывели из зала — им сказали, что при оглашении приговора может присутствовать отец, брат и бабушка. Они должны предъявить в суде паспорта, чтобы подтвердить родственные отношения. 


Друзья Кристины Приходько будут ждать приговора у дверей суда. Фото Алёны Истоминой
Друзья Кристины Приходько будут ждать приговора у дверей суда. Фото Алёны Истоминой


«Она была очень веселая девочка, позитивный человек абсолютно. Вместе учились, познакомились на первом курсе. Вместе ходили в столовую, гуляли. На пары приходили, все преподаватели знали, что мы вместе, подруги близкие. Она как человек очень добрая была, всем помогала. Всем в колледже, одногруппники. Животных очень любила, детей маленьких. Детей очень хотела. У нее была даже мысль своих двоих или троих и одного приемного. Безумно хотела завести хрюшку маленького. [Был] Саша, мальчик, с которым дружила. Там всё серьёзно было. Несмотря на то, что они ссорились часто. Будущее уже предопределено было: свадьба и дети», — вспоминает Кристину Приходько её подруга Алина Шурыгина.


Подруга Кристины Приходько Алина Шурыгина тоже пришла послушать приговор. Фото Алёны Истоминой
Подруга Кристины Приходько Алина Шурыгина тоже пришла послушать приговор. Фото Алёны Истоминой


Наш корреспондент Алёна Истомина прислала кадры из суда — конвой ведёт по коридорам Максима Овчинникова и Сергея Юлина. Оба мужчины прячут лица.


Когда подсудимых вели мимо родственников, бабушка Кристины закричала, что хочет посмотреть им в глаза.


Фото Алёны Истоминой
Фото Алёны Истоминой


Фото Алёны Истоминой
Фото Алёны Истоминой


В коридоре суда сидит бабушка Кристины Людмила Владимировна. Она смотрит фотографии своей внучки и не может сдержать слёз. 


Бабушка Кристины Приходько тоже пришла в областной суд на приговор по делу об убийстве внучки. Фото Алёны Истоминой
Бабушка Кристины Приходько тоже пришла в областной суд на приговор по делу об убийстве внучки. Фото Алёны Истоминой


Обвиняемые уже выступили в суде с последним словом. Корреспондент НГС присутствовать в зале не смог — в уголовном деле речь шла о преступлении против половой неприкосновенности, в зал пустили только Константина Приходько, признанного потерпевшим по делу. 


Выйдя из зала суда, он дословно передал последнее слово подсудимых. «Прошу прощения, полностью раскаиваюсь, от последнего слова отказываюсь», — пересказал слова Юлина и Овчинникова отец убитой девушки. 


«Это никогда не пережить, рана вообще не заживляема, — рассказал корреспонденту НГС отец Кристины Константин Приходько. — Тем более, я её воспитывал один, без мамы. Мне сейчас очень больно».


Приходько пояснил, что ходит на каждое заседание — ни на одном из них ни предполагаемые убийцы, ни их родственники даже не пытались поговорить с родными Кристины. «Ни разу никакого обращения не было, — подчёркивает Приходько. — Убийцы нагло ухмылялись весь процесс в суде. Улыбались и ухмылялись. Никакого раскаянья там нет».


Сегодня суд должен вынести подсудимым приговор — этого ждут все родственники Приходько. 


Константин Приходько воспитывал дочь один. Фото Алёны Истоминой
Константин Приходько воспитывал дочь один. Фото Алёны Истоминой


Сейчас в Новосибирском областном суде много родственников убитой Кристины — её отец, бабушка, близкие. 


Фото Алёны Истоминой
Фото Алёны Истоминой


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