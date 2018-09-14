«Убийцы нагло ухмылялись»: двух новосибирцев судят за жестокое убийство девушки в коттедже
Сегодня, 14 сентября, в Новосибирском областном суде идут слушания о зверском убийстве 19-летней Кристины Приходько — в её убийстве обвиняют Сергея Юлина и Максима Овчинникова.
«Они обвиняются в совершении изнасилования, насильственных действий сексуального характера, а также в её убийстве, — рассказала корреспонденту НГС гособвинитель по делу Марина Морковина. — Кроме того, Юлин совершил кражу денежных средств потерпевшей уже после совершённого убийства. Кроме того, они обвиняются в похищении и уничтожении официальных документов, а именно паспорта, который они обнаружили уже после убийства. Собрали документы и сожгли».
Прокуратура запросила 24 года для Юлина и 24 года 11 месяцев для Овчинникова. В ведомстве уточнили, что мужчины занимались перепродажей алкоголя, а официально нигде не работали. У Юлина есть семья и двое детей.
Студентка пропала 21 декабря 2017 года. На следующий день её тело обнаружили в лесу недалеко от улицы Софийской. По версии следствия, Приходько откликнулась на объявление о работе, которое разместили двое предполагаемых убийц, — девушка должна была убраться в доме в дачном сообществе «Светофор» за 3 тысячи рублей.
В СК сообщали, что мужчины изнасиловали и убили девушку. «После совершения преступлений погрузили тело девушки в сумку и на автомобиле отвезли в лесной массив Советского района, отнесли сумку в глубь лесного массива и скинули её в яму, присыпав снегом», — описывали преступление в пресс-службе СК России по Новосибирской области.
Срочная новость!
Новосибирский областной суд признал Юлина и Овчинникова виновными в убийстве Кристины Приходько. Их ожидают длительные сроки в колонии строгого режима.
Сергея Юлина приговорили к 22 годам колонии строго режима и году условно, Максима Овчинникова — к 18 годам в колонии строгого режима и одному году условно.
Людмила Владимировна Приходько, бабушка Кристины, рассказала о своей внучке, которую потеряла в декабре прошлого года.
«У нас это была самая младшая и любимая девочка. Мне до сих пор кажется, что она сегодня-завтра должна прийти. Она часто ко мне приходила. Постоянно спрашивала: "Бабулька, что тебя сделать — пол помыть, посуду"», — говорит Людмила Владимировна.
Корреспондента НГС вывели из зала суда при попытке сфотографировать подсудимых. При этом в зале работают операторы двух телекомпаний. Это не помешает нам первыми сообщить о решении суда и приговоре.
Ирина Ратникова, преподаватель Кристины в колледже, называет её «старательной студенткой».
«Когда Кристину искали, я была в курсе всей информации. Когда ее искали, у нас весь преподавательский состав переживал. Она была хорошей студенткой, старательной. Сейчас пришла посмотреть в глаза преступникам, которые совершили такое жестокое убийство», — рассказывает Ирина Ратникова.
В перерыве Константин Приходько поделился деталями дела, которые удалось выяснить следователям.
По словам Приходько, изначально в дом к Юлину и Овчинникову должна была ехать другая девушка 16 лет — она хотела убрать коттедж с подругой. В итоге взялась ехать одна Кристина, потому что хотела заработать денег на подарки родственникам и друзьям к Новому году, рассказал её отец.
По данным отца Кристины, у Сергея Юлина было несколько фейковых страниц в социальных сетях — под именами Сергей Осипов, Сергей Измайлов и Сергей Сергеевич, но для переписки он использовал ту, где была указана фамилия Осипов.
Отец Кристины Константин Приходько сказал, что подал к подсудимым иск о возмещении морального ущерба — 6 миллионов на двоих. Также он требует материальной компенсации — около 200 тысяч рублей, которые он потратил на похороны дочери.
Величину суммы Приходько объясняет тем, что в случае обвинительного приговора Юлин и Овчинников не смогут рассчитывать на УДО — они не смогут заплатить.
Друзей Кристины вывели из зала — им сказали, что при оглашении приговора может присутствовать отец, брат и бабушка. Они должны предъявить в суде паспорта, чтобы подтвердить родственные отношения.
«Она была очень веселая девочка, позитивный человек абсолютно. Вместе учились, познакомились на первом курсе. Вместе ходили в столовую, гуляли. На пары приходили, все преподаватели знали, что мы вместе, подруги близкие. Она как человек очень добрая была, всем помогала. Всем в колледже, одногруппники. Животных очень любила, детей маленьких. Детей очень хотела. У нее была даже мысль своих двоих или троих и одного приемного. Безумно хотела завести хрюшку маленького. [Был] Саша, мальчик, с которым дружила. Там всё серьёзно было. Несмотря на то, что они ссорились часто. Будущее уже предопределено было: свадьба и дети», — вспоминает Кристину Приходько её подруга Алина Шурыгина.
Наш корреспондент Алёна Истомина прислала кадры из суда — конвой ведёт по коридорам Максима Овчинникова и Сергея Юлина. Оба мужчины прячут лица.
Когда подсудимых вели мимо родственников, бабушка Кристины закричала, что хочет посмотреть им в глаза.
В коридоре суда сидит бабушка Кристины Людмила Владимировна. Она смотрит фотографии своей внучки и не может сдержать слёз.
Обвиняемые уже выступили в суде с последним словом. Корреспондент НГС присутствовать в зале не смог — в уголовном деле речь шла о преступлении против половой неприкосновенности, в зал пустили только Константина Приходько, признанного потерпевшим по делу.
Выйдя из зала суда, он дословно передал последнее слово подсудимых. «Прошу прощения, полностью раскаиваюсь, от последнего слова отказываюсь», — пересказал слова Юлина и Овчинникова отец убитой девушки.
«Это никогда не пережить, рана вообще не заживляема, — рассказал корреспонденту НГС отец Кристины Константин Приходько. — Тем более, я её воспитывал один, без мамы. Мне сейчас очень больно».
Приходько пояснил, что ходит на каждое заседание — ни на одном из них ни предполагаемые убийцы, ни их родственники даже не пытались поговорить с родными Кристины. «Ни разу никакого обращения не было, — подчёркивает Приходько. — Убийцы нагло ухмылялись весь процесс в суде. Улыбались и ухмылялись. Никакого раскаянья там нет».
Сегодня суд должен вынести подсудимым приговор — этого ждут все родственники Приходько.
Сейчас в Новосибирском областном суде много родственников убитой Кристины — её отец, бабушка, близкие.
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Алёна Истомина
Фото предоставлено Константином Приходько