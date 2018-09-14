«Убийцы нагло ухмылялись»: двух новосибирцев судят за жестокое убийство девушки в коттедже

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19-летняя Кристина Приходько была зверски убита прошлой зимой

Сегодня, 14 сентября, в Новосибирском областном суде идут слушания о зверском убийстве 19-летней Кристины Приходько — в её убийстве обвиняют Сергея Юлина и Максима Овчинникова.







«Они обвиняются в совершении изнасилования, насильственных действий сексуального характера, а также в её убийстве, — рассказала корреспонденту НГС гособвинитель по делу Марина Морковина. — Кроме того, Юлин совершил кражу денежных средств потерпевшей уже после совершённого убийства. Кроме того, они обвиняются в похищении и уничтожении официальных документов, а именно паспорта, который они обнаружили уже после убийства. Собрали документы и сожгли».





Прокуратура запросила 24 года для Юлина и 24 года 11 месяцев для Овчинникова. В ведомстве уточнили, что мужчины занимались перепродажей алкоголя, а официально нигде не работали. У Юлина есть семья и двое детей.





Студентка пропала 21 декабря 2017 года. На следующий день её тело обнаружили в лесу недалеко от улицы Софийской. По версии следствия, Приходько откликнулась на объявление о работе, которое разместили двое предполагаемых убийц, — девушка должна была убраться в доме в дачном сообществе «Светофор» за 3 тысячи рублей.







В СК сообщали, что мужчины изнасиловали и убили девушку. «После совершения преступлений погрузили тело девушки в сумку и на автомобиле отвезли в лесной массив Советского района, отнесли сумку в глубь лесного массива и скинули её в яму, присыпав снегом», — описывали преступление в пресс-службе СК России по Новосибирской области.





15:13

Срочная новость!





Новосибирский областной суд признал Юлина и Овчинникова виновными в убийстве Кристины Приходько. Их ожидают длительные сроки в колонии строгого режима.





Сергея Юлина приговорили к 22 годам колонии строго режима и году условно, Максима Овчинникова — к 18 годам в колонии строгого режима и одному году условно.







Из зала выводят Сергея Юлина — ему дали 22 года строгого режима. Фото Алёны Истоминой





Максиму Овчинникову присудили чуть меньший срок — 18 лет. Фото Алёны Истоминой





15:10

Людмила Владимировна Приходько, бабушка Кристины, рассказала о своей внучке, которую потеряла в декабре прошлого года.





«У нас это была самая младшая и любимая девочка. Мне до сих пор кажется, что она сегодня-завтра должна прийти. Она часто ко мне приходила. Постоянно спрашивала: "Бабулька, что тебя сделать — пол помыть, посуду"», — говорит Людмила Владимировна.





Бабушка Кристины Приходько с горечью вспоминает заботу, с которой к ней относилась внучка









15:02

Корреспондента НГС вывели из зала суда при попытке сфотографировать подсудимых. При этом в зале работают операторы двух телекомпаний. Это не помешает нам первыми сообщить о решении суда и приговоре.





14:48

Ирина Ратникова, преподаватель Кристины в колледже, называет её «старательной студенткой».





«Когда Кристину искали, я была в курсе всей информации. Когда ее искали, у нас весь преподавательский состав переживал. Она была хорошей студенткой, старательной. Сейчас пришла посмотреть в глаза преступникам, которые совершили такое жестокое убийство», — рассказывает Ирина Ратникова.







На суд пришла Ирина Ратникова — она преподавала у Кристины Приходько в колледже. Фото Алёны Истоминой





14:40

В перерыве Константин Приходько поделился деталями дела, которые удалось выяснить следователям.





По словам Приходько, изначально в дом к Юлину и Овчинникову должна была ехать другая девушка 16 лет — она хотела убрать коттедж с подругой. В итоге взялась ехать одна Кристина, потому что хотела заработать денег на подарки родственникам и друзьям к Новому году, рассказал её отец.





По данным отца Кристины, у Сергея Юлина было несколько фейковых страниц в социальных сетях — под именами Сергей Осипов, Сергей Измайлов и Сергей Сергеевич, но для переписки он использовал ту, где была указана фамилия Осипов.







Скриншоты переписки с человеком, представлявшимся Сергеем Осиповым — это один из подсудимых. Фото Алёны Истоминой





14:24

Отец Кристины Константин Приходько сказал, что подал к подсудимым иск о возмещении морального ущерба — 6 миллионов на двоих. Также он требует материальной компенсации — около 200 тысяч рублей, которые он потратил на похороны дочери.





Величину суммы Приходько объясняет тем, что в случае обвинительного приговора Юлин и Овчинников не смогут рассчитывать на УДО — они не смогут заплатить.





В перерыве суда близкие и родные Кристины Приходько смотрели её фотографии. Фото Алёны Истоминой





14:18

Друзей Кристины вывели из зала — им сказали, что при оглашении приговора может присутствовать отец, брат и бабушка. Они должны предъявить в суде паспорта, чтобы подтвердить родственные отношения.







Друзья Кристины Приходько будут ждать приговора у дверей суда. Фото Алёны Истоминой





14:14

«Она была очень веселая девочка, позитивный человек абсолютно. Вместе учились, познакомились на первом курсе. Вместе ходили в столовую, гуляли. На пары приходили, все преподаватели знали, что мы вместе, подруги близкие. Она как человек очень добрая была, всем помогала. Всем в колледже, одногруппники. Животных очень любила, детей маленьких. Детей очень хотела. У нее была даже мысль своих двоих или троих и одного приемного. Безумно хотела завести хрюшку маленького. [Был] Саша, мальчик, с которым дружила. Там всё серьёзно было. Несмотря на то, что они ссорились часто. Будущее уже предопределено было: свадьба и дети», — вспоминает Кристину Приходько её подруга Алина Шурыгина.







Подруга Кристины Приходько Алина Шурыгина тоже пришла послушать приговор. Фото Алёны Истоминой





14:07

Наш корреспондент Алёна Истомина прислала кадры из суда — конвой ведёт по коридорам Максима Овчинникова и Сергея Юлина. Оба мужчины прячут лица.





Когда подсудимых вели мимо родственников, бабушка Кристины закричала, что хочет посмотреть им в глаза.







Фото Алёны Истоминой





Фото Алёны Истоминой





13:54

В коридоре суда сидит бабушка Кристины Людмила Владимировна. Она смотрит фотографии своей внучки и не может сдержать слёз.





Бабушка Кристины Приходько тоже пришла в областной суд на приговор по делу об убийстве внучки. Фото Алёны Истоминой





13:48

Обвиняемые уже выступили в суде с последним словом. Корреспондент НГС присутствовать в зале не смог — в уголовном деле речь шла о преступлении против половой неприкосновенности, в зал пустили только Константина Приходько, признанного потерпевшим по делу.





Выйдя из зала суда, он дословно передал последнее слово подсудимых. «Прошу прощения, полностью раскаиваюсь, от последнего слова отказываюсь», — пересказал слова Юлина и Овчинникова отец убитой девушки.





13:45

«Это никогда не пережить, рана вообще не заживляема, — рассказал корреспонденту НГС отец Кристины Константин Приходько. — Тем более, я её воспитывал один, без мамы. Мне сейчас очень больно».







Приходько пояснил, что ходит на каждое заседание — ни на одном из них ни предполагаемые убийцы, ни их родственники даже не пытались поговорить с родными Кристины. «Ни разу никакого обращения не было, — подчёркивает Приходько. — Убийцы нагло ухмылялись весь процесс в суде. Улыбались и ухмылялись. Никакого раскаянья там нет».







Сегодня суд должен вынести подсудимым приговор — этого ждут все родственники Приходько.





Константин Приходько воспитывал дочь один. Фото Алёны Истоминой





13:39

Сейчас в Новосибирском областном суде много родственников убитой Кристины — её отец, бабушка, близкие.





Фото Алёны Истоминой



