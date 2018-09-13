Автокран без водителя снёс 4 машины на парковке у Коммунального моста

Кран повредил 4 автомобиля





Вечером 13 сентября возле Октябрьского моста автокран без водителя протаранил 4 автомобиля.





Водитель одной из разбитых машин рассказал коррреспонденту НГС, что инцидент случился около 17:00.





Машины были припаркованы, рядом под мостом стоял кран — в нём никого не было. «Он завёлся, поехал и снёс 4 машины», — рассказал один из водителей.







Среди разбитых автомобилей есть две «Тойоты» и «Мазда».





Некоторые машины получили заметные повреждения





От удара автокрана машины побились друг о друга





Авария случилась в двух шагах от станции «Речной вокзал»





На прошлой неделе в аварию без водителя попал легковой автомобиль — Hyundai Creta завёлся на парковке возле ТЦ «Невский» на Гусинобродском шоссе и въехал в остановку.