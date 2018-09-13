Автокран без водителя снёс 4 машины на парковке у Коммунального моста

Кран повредил 4 автомобиля
Кран повредил 4 автомобиля


Вечером 13 сентября возле Октябрьского моста автокран без водителя протаранил 4 автомобиля.


Водитель одной из разбитых машин рассказал коррреспонденту НГС, что инцидент случился около 17:00.


Машины были припаркованы, рядом под мостом стоял кран — в нём никого не было. «Он завёлся, поехал и снёс 4 машины», — рассказал один из водителей.


Среди разбитых автомобилей есть две «Тойоты» и «Мазда».


Некоторые машины получили заметные повреждения
Некоторые машины получили заметные повреждения


От удара автокрана машины побились друг о друга
От удара автокрана машины побились друг о друга


Авария случилась в двух шагах от станции «Речной вокзал»
Авария случилась в двух шагах от станции «Речной вокзал»


На прошлой неделе в аварию без водителя попал легковой автомобиль — Hyundai Creta завёлся на парковке возле ТЦ «Невский» на Гусинобродском шоссе и въехал в остановку

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