Хватит мёрзнуть: в мэрии рассказали, когда включат отопление

На этой неделе батареи в домах ещё не включат

Сегодня, 14 сентября, во время заседания отопительного штаба, которое провёл мэр Новосибирска Анатолий Локоть, назвали примерные сроки начала отопительного сезона в городе.





«Мы заканчиваем подготовку потребителей к отопительному сезону. На сегодняшний день из 9509 объектов города паспорта готовности получили 9212 объектов. С понедельника выдача паспортов прекращается. <...> В понедельник мы получим уточнённую информацию, но





скорее всего, начало отопительного сезона будет в конце следующей недели.





По прогнозам, следующая неделя будет достаточно тёплая, а через неделю придёт похолодание. Пока прогнозы такие, будем ориентироваться на них и на количество жалоб потребителей. <...> Особых проблем, которые помешают городу войти в отопительный сезон, нигде нет», — сообщил на заседании отопительного штаба начальник департамента энергетики и ЖКХ мэрии Дмитрий Перязев.





Окончательные сроки начала отопительного сезона установит постановление мэра. В прошлом году отопление в дома новосибирцев дали 18 сентября.





Вчера, 13 сентября, теплоэнергетики начали подавать тепло в городские школы, детсады и больницы. До этого в мэрии предполагали, что отопительный сезон начнётся примерно на этой неделе.