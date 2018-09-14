Хватит мёрзнуть: в мэрии рассказали, когда включат отопление
Сегодня, 14 сентября, во время заседания отопительного штаба, которое провёл мэр Новосибирска Анатолий Локоть, назвали примерные сроки начала отопительного сезона в городе.
«Мы заканчиваем подготовку потребителей к отопительному сезону. На сегодняшний день из 9509 объектов города паспорта готовности получили 9212 объектов. С понедельника выдача паспортов прекращается. <...> В понедельник мы получим уточнённую информацию, но
скорее всего, начало отопительного сезона будет в конце следующей недели.
По прогнозам, следующая неделя будет достаточно тёплая, а через неделю придёт похолодание. Пока прогнозы такие, будем ориентироваться на них и на количество жалоб потребителей. <...> Особых проблем, которые помешают городу войти в отопительный сезон, нигде нет», — сообщил на заседании отопительного штаба начальник департамента энергетики и ЖКХ мэрии Дмитрий Перязев.
Окончательные сроки начала отопительного сезона установит постановление мэра. В прошлом году отопление в дома новосибирцев дали 18 сентября.
Вчера, 13 сентября, теплоэнергетики начали подавать тепло в городские школы, детсады и больницы. До этого в мэрии предполагали, что отопительный сезон начнётся примерно на этой неделе.
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Кирилл Шматков, Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова