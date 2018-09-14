На месте элитного ресторана 2000-х годов открылась парилка

Интерьер заведения не слишком изменился по сравнению с прежним арендатором этого помещения





В подвале на Красном проспекте, 73 появился новый арендатор — в этом помещении в Центральном районе Новосибирска на протяжении последних двух десятилетий работал уже десяток заведений. Попытать счастья на этом «проклятом месте» решили начинающие рестораторы, открывшие здесь Bar In Smoke (BiS).





Bar in smoke — заведение смешанного формата. Здесь есть кухня: в меню салаты за 180 рублей, горячее — в среднем за 250 рублей. Но основная специализация BiS — паровые кальяны, которые здесь стоят 800 рублей.







Полки за барной стойкой, где когда-то стояли бутылки с дорогим алкоголем, заняли банки с ароматическими смесями





Характерный запах встречает посетителя ещё у двери. Внутри пока сохраняется ощущение недавнего переезда. Оформление и мебель по большей части достались новым арендаторам от заведений, которые работали здесь ранее.







Зона туалета до сих пор похожа на ту, какой она была во времена «Классики»





Этот подвал — одна из самых старых ресторанных площадок Новосибирска, возникших после распада СССР. Еще в начале 1990-х здесь работал ресторан «Палермо», который сменил ночной клуб Axis. Тот уступил место ресторану «Классика», которая стала, по сути, первым рестораном высокой кухни в Новосибирске и первым проектом ресторатора Дениса Иванова, в то время ещё работавшего наемным управленцем.





Bar In Smoke — уже девятое заведение в этом подвале





После того как «Классика» была продана новым владельцам, а впоследствии закрыта, на этом месте работали по очереди ресторан Onegin, кафе «Квартира», бар крафтового пива «Буду через 5 минут» и бар Boroda. Последним заведением, которое пыталось здесь закрепиться, стало кафе «Элегия», открывшееся в 2016 году и проработавшее меньше двух лет.

