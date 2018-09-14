На месте элитного ресторана 2000-х годов открылась парилка
В подвале на Красном проспекте, 73 появился новый арендатор — в этом помещении в Центральном районе Новосибирска на протяжении последних двух десятилетий работал уже десяток заведений. Попытать счастья на этом «проклятом месте» решили начинающие рестораторы, открывшие здесь Bar In Smoke (BiS).
Bar in smoke — заведение смешанного формата. Здесь есть кухня: в меню салаты за 180 рублей, горячее — в среднем за 250 рублей. Но основная специализация BiS — паровые кальяны, которые здесь стоят 800 рублей.
Характерный запах встречает посетителя ещё у двери. Внутри пока сохраняется ощущение недавнего переезда. Оформление и мебель по большей части достались новым арендаторам от заведений, которые работали здесь ранее.
Этот подвал — одна из самых старых ресторанных площадок Новосибирска, возникших после распада СССР. Еще в начале 1990-х здесь работал ресторан «Палермо», который сменил ночной клуб Axis. Тот уступил место ресторану «Классика», которая стала, по сути, первым рестораном высокой кухни в Новосибирске и первым проектом ресторатора Дениса Иванова, в то время ещё работавшего наемным управленцем.
После того как «Классика» была продана новым владельцам, а впоследствии закрыта, на этом месте работали по очереди ресторан Onegin, кафе «Квартира», бар крафтового пива «Буду через 5 минут» и бар Boroda. Последним заведением, которое пыталось здесь закрепиться, стало кафе «Элегия», открывшееся в 2016 году и проработавшее меньше двух лет.
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Стас Соколов
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