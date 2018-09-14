На месте элитного ресторана 2000-х годов открылась парилка

Интерьер заведения не слишком изменился по сравнению с прежним арендатором этого помещения
Интерьер заведения не слишком изменился по сравнению с прежним арендатором этого помещения


В подвале на Красном проспекте, 73 появился новый арендатор — в этом помещении в Центральном районе Новосибирска на протяжении последних двух десятилетий работал уже десяток заведений. Попытать счастья на этом «проклятом месте» решили начинающие рестораторы, открывшие здесь Bar In Smoke (BiS).


Bar in smoke — заведение смешанного формата. Здесь есть кухня: в меню салаты за 180 рублей, горячее — в среднем за 250 рублей. Но основная специализация BiS — паровые кальяны, которые здесь стоят 800 рублей.


Полки за барной стойкой, где когда-то стояли бутылки с дорогим алкоголем, заняли банки с ароматическими смесями
Полки за барной стойкой, где когда-то стояли бутылки с дорогим алкоголем, заняли банки с ароматическими смесями


Характерный запах встречает посетителя ещё у двери. Внутри пока сохраняется ощущение недавнего переезда. Оформление и мебель по большей части достались новым арендаторам от заведений, которые работали здесь ранее.


Зона туалета до сих пор похожа на ту, какой она была во времена «Классики»
Зона туалета до сих пор похожа на ту, какой она была во времена «Классики»


Этот подвал — одна из самых старых ресторанных площадок Новосибирска, возникших после распада СССР. Еще в начале 1990-х здесь работал ресторан «Палермо», который сменил ночной клуб Axis. Тот уступил место ресторану «Классика», которая стала, по сути, первым рестораном высокой кухни в Новосибирске и первым проектом ресторатора Дениса Иванова, в то время ещё работавшего наемным управленцем. 


Bar In Smoke — уже девятое заведение в этом подвале
Bar In Smoke — уже девятое заведение в этом подвале


После того как «Классика» была продана новым владельцам, а впоследствии закрыта, на этом месте работали по очереди ресторан Onegin, кафе «Квартира», бар крафтового пива «Буду через 5 минут» и бар Boroda. Последним заведением, которое пыталось здесь закрепиться, стало кафе «Элегия», открывшееся в 2016 году и проработавшее меньше двух лет.

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