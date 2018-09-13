Сотни недовольных новосибирцев пришли в Нарымский сквер протестовать против пенсионной реформы
Вечером 13 сентября в Нарымском сквере Новосибирска начался очередной митинг против пенсионной реформы — сотни горожан пришли на акцию против повышения пенсионного возраста.
Мероприятие началось в 18:00. По подсчётам корреспондента НГС, на митинг пришло не менее 500 новосибирцев.
Этот митинг организован областной федерацией профсоюзов. На него пришли представители 35 профсоюзных организаций региона и представители партий.
Последняя акция протеста против пенсионной реформы прошла 9 сентября. На неё пришли более 800 человек — на несогласованную акцию был стянут ОМОН.
Слово на митинге взял председатель областной федерации профсоюзов и депутат Законодательного собрания Новосибирской области Александр Козлов.
«Экономически непрописанный проект предлагает латать дыры за счёт бюджета граждан. Наша позиция остаётся неизменной: нет повышению пенсионного возраста для улучшения экономической ситуации», — заявил Козлов.
Слова Козлова собравшиеся встречают негромкими аплодисментами.
Митинг точно будет спокойным — в отличие от акции и шествия 9 сентября он согласован с властями.
Средний возраст митингующих — чуть за 30, но есть и совсем молодые участники акции.
Выступающие на трибуне знают, как задеть митингующих.
— Я не хочу работать лишние 5 лет. А вы хотите? — говорит один из участников митинга.
— Нет! — отвечают из толпы.
Представители Всероссийского профсоюза образования предложил сохранить досрочную пенсию для учителей.
Нам подсказывают, что РЭП — это Профсоюз работников радиоэлектронной промышленности.
Представитель одного из профсоюза вышла на сцену и читает стихотворение о пенсионной реформе. Позже мы постараемся привести его текст.
«Нет пенсионной реформе», — скандирует толпа.
Так. Похоже, митинг получился совсем скоротечным — его участники уложились в 40 минут.
В самом финале со сцены предложили проголосовать за отмену реформы. Половина собравшихся подняли руки.
— Единогласно, митинг объявляю закрытым, — сказала одна из организаторов акции.
Уже после завершения митинга председатель областных профсоюзов Александр Козлов заявил, что число участников акции было значительно больше — 2,5–3 тысячи человек.
При этом он заявил, что собравшихся могло быть ещё больше, но организаторы столкнулись с помехами — «ограничивали приход бюджетников».
Александр Козлов заявил, что члены профсоюза тоже были на несанкционированной акции 9 сентября, но по частной инициативе.
«Мы в несанкционированных митингах не принимаем [участия] по одной простой причине, потому что законопослушные граждане. Но мы поддерживаем "навальновцев". Ребята выступают тоже правильно. К сожалению, их ограничивают, как и нас ограничивают», — сказал глава областной федерации профсоюзов. По его словам, ещё летом профсоюзы встретили препятствия на одном из митингов 28 июня, который был во время одной из сессий Заксобрания.
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Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова