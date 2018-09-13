Сотни недовольных новосибирцев пришли в Нарымский сквер протестовать против пенсионной реформы

Сегодня новосибирцы митингуют против пенсионной реформы в Нарымском сквере
Сегодня новосибирцы митингуют против пенсионной реформы в Нарымском сквере


Вечером 13 сентября в Нарымском сквере Новосибирска начался очередной митинг против пенсионной реформы — сотни горожан пришли на акцию против повышения пенсионного возраста.


Мероприятие началось в 18:00. По подсчётам корреспондента НГС, на митинг пришло не менее 500 новосибирцев.


Этот митинг организован областной федерацией профсоюзов. На него пришли представители 35 профсоюзных организаций региона и представители партий. 


Последняя акция протеста против пенсионной реформы прошла 9 сентября. На неё пришли более 800 человек — на несогласованную акцию был стянут ОМОН.


Слово на митинге взял председатель областной федерации профсоюзов и депутат Законодательного собрания Новосибирской области Александр Козлов. 


«Экономически непрописанный проект предлагает латать дыры за счёт бюджета граждан. Наша позиция остаётся неизменной: нет повышению пенсионного возраста для улучшения экономической ситуации», — заявил Козлов. 


Александр Козлов митингует против пенсионной реформы уже не впервые
Александр Козлов митингует против пенсионной реформы уже не впервые


Слова Козлова собравшиеся встречают негромкими аплодисментами. 


Митингующие собрались у Нарымского сквера со стороны улицы Челюскинцев
Митингующие собрались у Нарымского сквера со стороны улицы Челюскинцев


Митинг точно будет спокойным — в отличие от акции и шествия 9 сентября он согласован с властями. 


Митинг устроили на фоне куполов Вознесенского собора
Митинг устроили на фоне куполов Вознесенского собора


Средний возраст митингующих — чуть за 30, но есть и совсем молодые участники акции. 


Пожалуй, это одни из самых юных участников протестной акции
Пожалуй, это одни из самых юных участников протестной акции


Редакция НГС не смогла расшифровать аббревиатуру на этом плакате 
Редакция НГС не смогла расшифровать аббревиатуру на этом плакате 


Выступающие на трибуне знают, как задеть митингующих.


— Я не хочу работать лишние 5 лет. А вы хотите? — говорит один из участников митинга.


— Нет! — отвечают из толпы. 


Плакаты митингующих выглядят сдержанно
Плакаты митингующих выглядят сдержанно


Представители Всероссийского профсоюза образования предложил сохранить досрочную пенсию для учителей. 


Педагоги просят отпускать их на пенсию раньше, чем это предлагает реформа 
Педагоги просят отпускать их на пенсию раньше, чем это предлагает реформа 


Нам подсказывают, что РЭП — это Профсоюз работников радиоэлектронной промышленности. 


Представитель одного из профсоюза вышла на сцену и читает стихотворение о пенсионной реформе. Позже мы постараемся привести его текст. 


Профоюзные организации часто используют плакаты с призывами к роспуску Госдумы на своих акциях 
Профоюзные организации часто используют плакаты с призывами к роспуску Госдумы на своих акциях 


«Нет пенсионной реформе», — скандирует толпа. 


Митинг проходит тихо,..
Митинг проходит тихо,..


... но полиция тут тоже есть
... но полиция тут тоже есть



Так. Похоже, митинг получился совсем скоротечным — его участники уложились в 40 минут. 


В самом финале со сцены предложили проголосовать за отмену реформы. Половина собравшихся подняли руки.


— Единогласно, митинг объявляю закрытым, — сказала одна из организаторов акции.


Митингующие всё ещё помнят Анатолия Чубайса, хотя он много лет уже занимается нанотехнологиями
Митингующие всё ещё помнят Анатолия Чубайса, хотя он много лет уже занимается нанотехнологиями


«Дожил до пенсии — подорвал экономику страны», — считает автор одного из плакатов
«Дожил до пенсии — подорвал экономику страны», — считает автор одного из плакатов


Уже после завершения митинга председатель областных профсоюзов Александр Козлов заявил, что число участников акции было значительно больше — 2,5–3 тысячи человек. 


При этом он заявил, что собравшихся могло быть ещё больше, но организаторы столкнулись с помехами — «ограничивали приход бюджетников».


Александр Козлов насчитал на митинге больше 2 тысяч человек — оценки корреспондентов НГС были скромнее
Александр Козлов насчитал на митинге больше 2 тысяч человек — оценки корреспондентов НГС были скромнее


Александр Козлов заявил, что члены профсоюза тоже были на несанкционированной акции 9 сентября, но по частной инициативе. 


«Мы в несанкционированных митингах не принимаем [участия] по одной простой причине, потому что законопослушные граждане. Но мы поддерживаем "навальновцев". Ребята выступают тоже правильно. К сожалению, их ограничивают, как и нас ограничивают», — сказал глава областной федерации профсоюзов. По его словам, ещё летом профсоюзы встретили препятствия на одном из митингов 28 июня, который был во время одной из сессий Заксобрания. 


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