Сотни недовольных новосибирцев пришли в Нарымский сквер протестовать против пенсионной реформы

Сегодня новосибирцы митингуют против пенсионной реформы в Нарымском сквере





Вечером 13 сентября в Нарымском сквере Новосибирска начался очередной митинг против пенсионной реформы — сотни горожан пришли на акцию против повышения пенсионного возраста.





Мероприятие началось в 18:00. По подсчётам корреспондента НГС, на митинг пришло не менее 500 новосибирцев.





Этот митинг организован областной федерацией профсоюзов. На него пришли представители 35 профсоюзных организаций региона и представители партий.





Последняя акция протеста против пенсионной реформы прошла 9 сентября. На неё пришли более 800 человек — на несогласованную акцию был стянут ОМОН.





18:13

Слово на митинге взял председатель областной федерации профсоюзов и депутат Законодательного собрания Новосибирской области Александр Козлов.





«Экономически непрописанный проект предлагает латать дыры за счёт бюджета граждан. Наша позиция остаётся неизменной: нет повышению пенсионного возраста для улучшения экономической ситуации», — заявил Козлов.





Александр Козлов митингует против пенсионной реформы уже не впервые





Слова Козлова собравшиеся встречают негромкими аплодисментами.





Митингующие собрались у Нарымского сквера со стороны улицы Челюскинцев





18:16

Митинг точно будет спокойным — в отличие от акции и шествия 9 сентября он согласован с властями.





Митинг устроили на фоне куполов Вознесенского собора





18:22

Средний возраст митингующих — чуть за 30, но есть и совсем молодые участники акции.





Пожалуй, это одни из самых юных участников протестной акции





Редакция НГС не смогла расшифровать аббревиатуру на этом плакате





18:26

Выступающие на трибуне знают, как задеть митингующих.





— Я не хочу работать лишние 5 лет. А вы хотите? — говорит один из участников митинга.





— Нет! — отвечают из толпы.





Плакаты митингующих выглядят сдержанно





18:28

Представители Всероссийского профсоюза образования предложил сохранить досрочную пенсию для учителей.





Педагоги просят отпускать их на пенсию раньше, чем это предлагает реформа





18:31

Нам подсказывают, что РЭП — это Профсоюз работников радиоэлектронной промышленности.





18:32

Представитель одного из профсоюза вышла на сцену и читает стихотворение о пенсионной реформе. Позже мы постараемся привести его текст.





Профоюзные организации часто используют плакаты с призывами к роспуску Госдумы на своих акциях





18:35

«Нет пенсионной реформе», — скандирует толпа.





Митинг проходит тихо,..





... но полиция тут тоже есть









18:36

Так. Похоже, митинг получился совсем скоротечным — его участники уложились в 40 минут.





В самом финале со сцены предложили проголосовать за отмену реформы. Половина собравшихся подняли руки.





— Единогласно, митинг объявляю закрытым, — сказала одна из организаторов акции.





Митингующие всё ещё помнят Анатолия Чубайса, хотя он много лет уже занимается нанотехнологиями





«Дожил до пенсии — подорвал экономику страны», — считает автор одного из плакатов





18:49

Уже после завершения митинга председатель областных профсоюзов Александр Козлов заявил, что число участников акции было значительно больше — 2,5–3 тысячи человек.





При этом он заявил, что собравшихся могло быть ещё больше, но организаторы столкнулись с помехами — «ограничивали приход бюджетников».





Александр Козлов насчитал на митинге больше 2 тысяч человек — оценки корреспондентов НГС были скромнее





18:52

Александр Козлов заявил, что члены профсоюза тоже были на несанкционированной акции 9 сентября, но по частной инициативе.





«Мы в несанкционированных митингах не принимаем [участия] по одной простой причине, потому что законопослушные граждане. Но мы поддерживаем "навальновцев". Ребята выступают тоже правильно. К сожалению, их ограничивают, как и нас ограничивают», — сказал глава областной федерации профсоюзов. По его словам, ещё летом профсоюзы встретили препятствия на одном из митингов 28 июня, который был во время одной из сессий Заксобрания.



