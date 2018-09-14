Незрячую девушку с собакой-поводырём выгнали из магазина в центре города

Незрячая Татьяна Архипова ходит по Новосибирску с собакой-поводырём

Незрячую девушку Татьяну Архипову с собакой-поводырём выгнали из продуктового магазина «Фасоль», расположенного на улице Урицкого, 3 в тихом центре Новосибирска.





Подробности этого инцидента корреспонденту НГС рассказала сама Татьяна Архипова.







«Я передвигаюсь по городу с собакой-проводником, и это моё естественное состояние. И я добиваюсь того, чтобы у нас была доступная среда [для незрячих]. Сейчас мы работаем над тем, чтобы у нас службы сопровождения были: в аэропорту, на вокзалах, в метро и т. д. Магазины — самая больная тема. Я недавно переехала в центр и попросила подругу показать мне окрестные магазины. Раньше я всё время заходила в магазин "Ярче!" — там проблем не было. А тут <…> я только зашла на порог, просто хотела узнать, что это за магазин и стоит ли туда ходить, как на нас напали продавцы и давай орать, что нам [с собакой] тут делать нечего», — рассказала корреспонденту НГС Татьяна Архипова.





По словам девушки, продавцы сразу заявили ей, что с собакой в магазин нельзя. Татьяна Архипова объяснила, что при ней собака-поводырь, на которой к тому же были и специальные опознавательные знаки. Тем не менее работники магазина не изменили своего решения, говорит Архипова.







«Они (продавцы. — И.К.) сказали, что всё равно нельзя, потому что собака подойдёт к хлебу и его будет нюхать. Там девочка на кассе ещё пыталась как-то утихомирить это всё, а администратор и продавец, честно сказать, вели себя, как на базаре. <…> Девушка-покупательница только вступилась за меня… Конечно, я должна была вызвать полицию, составить акт и обратиться в прокуратуру. Только тогда можно какие-то взыскания [сделать] или ещё что-то. <…> Скорее всего, я просто в этот магазин больше не пойду», — заметила Татьяна Архипова.







Продуктовый магазин «Фасоль», из которого выгнали Татьяну Архипову из-за её собаки, находится на углу Урицкого и Октябрьской

Корреспондент НГС застал в магазине «Фасоль» его директора Татьяну Новикову — выяснилось, что она не знала о случае с Татьяной Архиповой. В первую очередь женщина уточнила у работавшего в тот день продавца, была ли собака с намордником.







По словам продавца, незрячей девушке, которая зашла с собакой и подругой, предложили оставить собаку на улице, а во время передвижения по магазину — обратиться за помощью к своей знакомой.







«Если бы она (незрячая. — И.К.) была одна, без сопровождения девушки, может быть. <...> Просто они (посетители. — И.К.) спровоцировали, я считаю… Я взрослый человек, мне много лет, очень, я в этой жизни многое повидала. И я за правду, я не за то, чтобы нарушать какие-то законы, я сама юрист. <…> Но в данном случае эта категория вот такая вот этическая. <…> Вот мы специально здесь поставили для велосипедов и для собак, чтоб пристёгивали. Не было бы девушки-сопровождения — да, пожалуйста, конечно», — прокомментировала ситуацию корреспонденту НГС директор магазина «Фасоль» Татьяна Новикова. Она добавила, что в грубость своих работников не верит.





В августе прошлого года корреспонденты НГС вместе с незрячей девушкой Надеждой Корнеевой провели эксперимент и выяснили, насколько доступен Новосибирск для маломобильных людей.

