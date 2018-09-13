Фото: на Красном проспекте потрескался свежий асфальт

Асфальт пошёл трещинами возле дома Красный проспект, 67
Асфальт пошёл трещинами возле дома Красный проспект, 67


В центре Новосибирска потрескался новый асфальт на Красном проспекте.


Трещины появились возле дома № 67, недалеко от перекрёстка с улицей Гоголя и входа на станцию метро «Красный проспект».


Корреспондент НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии c просьбой прокомментировать ситуацию.


Этот участок на Красном проспекте входит в программу ремонта «Безопасные и качественные дороги» — сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что отрезок улицы от Писарева до Орджоникидзе закончат к концу сентября.


Трещины пошли на асфальте, который только недавно уложили на тротуаре рядом с плиткой
Трещины пошли на асфальте, который только недавно уложили на тротуаре рядом с плиткой


Некоторые трещины выглядят достаточно глубокими
Некоторые трещины выглядят достаточно глубокими
Прочтений: 4802

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (69)69
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено